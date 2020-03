Slachtoffer prins Andrew haalt zwaar uit naar Naomi Campbell: “Wie bij de hond slaapt ...” SDE

16 maart 2020

14u25

Bron: Twitter 0 Celebrities Jarenlang heeft Virginia Robert Giuffre (36) gezwegen. Over hoe ze als seksslavin gebruikt werd door miljonair Jeffrey Epstein. Over hoe ook prins Andrew (60) haar misbruikte. Maar zwijgen doet de Amerikaanse niet langer.

Virginia Roberts werd wereldberoemd toen ze getuigde over seksueel misbruik door veroordeeld zedendelinquent Jeffrey Epstein, maar ook door de Britse prins Andrew. Die zou haar maar liefst drie keer verkracht hebben, toen ze amper zeventien jaar oud was. Hoewel de prins de feiten blijft ontkennen, toonde Virginia zich erg kwistig met details. Zo vertelde ze in een interview met de BBC bijvoorbeeld: “Hij is de meest afschuwelijke danser die ik ooit in mijn leven heb gezien. Zijn zweet was alsof het haast overal regende.” En Ghislaine Maxwell, de ‘hoerenmadam' van Epstein, zou tegen Virginia gezegd hebben dat ze “hetzelfde voor Andrew moest doen als ze voor Epstein deed”. “Het was walgelijk”, zegt de Amerikaanse daarover. “Hij stond op, bedankte en liep weg terwijl ik op bed zat. Ik voelde me angstig, beschaamd en vies. Mijn misbruik was een cadeau voor hem.”

(Lees verder onder de foto.)

Uithaal naar Naomi

Virginia zweeg in de pers zo’n negentien jaar lang over wat ze had meegemaakt. Maar het lijkt erop dat ze nu niet meer kán en wíl zwijgen. Op Twitter schrijft ze dan ook met de regelmaat van de klok haar gevoelens van zich af. En de laatste die het daarbij moet ontgelden, is topmodel Naomi Campbell. “Zoals het gezegde gaat: wie bij de hond slaapt, krijgt z'n vlooien", schrijft Virginia bij een hoop foto’s van het topmodel bij beruchte koppen als Harvey Weinstein, Kevin Costner (die ook beschuldigd wordt van seksueel misbruik, red.), Ghislaine Maxwell en Jeffrey Epstein en zichzelf. “Naomi heeft zoveel informatie die zou kunnen helpen in dit onderzoek. Men kan alleen hopen dat ze zal meewerken, in tegenstelling tot haar geliefde prins Andrew.”

.. As the saying goes, when you lie down with dogs, you get up with fleas. Naomi has so much information that would be useful to the investigation, one would only hope she cooperates unlike her Conrad #PrinceAndrew #MeToo #GhislaineMaxwell #Epstein #Enough 🦋 https://t.co/sM7XHu6cx6 Virginia Giuffre(@ VRSVirginia) link

Het is niet de eerste keer dat iemand zich vragen stelt over Naomi’s banden met twijfelachtige figuren. Eind augustus publiceerde de Britse krant Mail on Sunday al dezelfde foto’s, toen uitlekte dat het topmodel een van de personen is die bij gelegenheid gebruik maakte van de privéjet van Jeffrey Epstein, ook wel de ‘Lolita Express’ genoemd, vanwege zijn voorkeur voor erg jonge meisjes. In een nogal bizarre video reageerde Naomi toen op de beschuldigingen. Ze zette een interview met zichzelf in scène en probeerde zo het artikel te weerleggen.

Misselijk

Zo gaf Naomi toe dat ze Epstein kent, en legde ze uit dat ze aan elkaar werden voorgesteld door haar toenmalige vriend, Flavio Briatore. En, voegde ze eraan toe: “Hij zat altijd vooraan tijdens de shows van Victoria’s Secret.” Maar het supermodel ontkende wel in alle talen dat ze iets wist van het misbruik. “Wat Epstein gedaan heeft, is onverdedigbaar. Toen ik het hoorde, werd ik misselijk. Net zoals iedereen.” Ze ging verder: “Ik heb zelf meer dan genoeg seksuele misdadigers gekend in mijn leven en ik dank God dat ik goede mensen rondom mij had, die me tegenover hen verdedigd hebben. Ik steun de slachtoffers. Zij zijn voor het leven getekend.” Dat Mail on Sunday focuste op die foto’s, vond het topmodel wel absurd. “Ik vind het echt bijzonder dat van alle honderduizenden mensen waar ik op een publiek evenement mee op de foto sta, ze enkel deze foto’s uitgekozen hebben. Het is echt karaktermoord.” En ze klaagde: “Het gaat nu erg moeilijk worden om nog foto’s te nemen op een publiek evenement, want je gaat nu steeds denken: ‘Als je een foto neemt, gaan ze dat uit de context rukken en op een negatieve manier gebruiken.’”

Het is nog maar af te wachten of het topmodel de moeite zal doen om op de beschuldigingen van Virginia te reageren.

(Lees verder onder de video.)

Netflix-reeks

In tussentijd heeft Virginia wel iets om naar uit te kijken. Later dit jaar komt er een nieuwe Netflix-reeks uit waaraan ze heeft meegewerkt: ‘Jeffrey Epstein: Filthy Rich’ De reeks vertelt het verhaal van de veroordeelde zedendelinquent en miljonair en gaat daarbij uit van de verhalen van zijn slachtoffers. Ook Virginia Roberts (36) zal haar verhaal doen. “Het team van Netflix was geweldig tegen mij en mijn echtgenoot. De reeks wil de wereld de waarheid vertellen over wat er zich achter gesloten deuren afspeelde”, schrijft ze op Twitter. “Ik hoop dat de boodschap de mensen zonder stem bereikt en hen een stem geeft. En ik hoop dat het een duidelijke boodschap is naar de mensen die denken dat hun geld betekent dat ze niet in de boeien geslagen zullen worden.”

Jeffrey Epstein: Filthy Rich (2020)

The series exposes a horrifying story of relentless manipulation and sex trafficking. Epstein’s survivors serve as the series’ pre-eminent voices, providing powerful testimonials about their experiences, and inspiration in their resilience. See What's Next(@ seewhatsnext) link