Slachtoffer Kevin Spacey heeft video-opname van ongewenste aanrakingen TDS

27 december 2018

17u46

Bron: ANP 0 Celebrities In de zaak tegen Kevin Spacey (59), waarin hij een 18-jarige jongen onzedelijk zou hebben betast, is een Snapchat-video opgedoken. Het vermeende slachtoffer heeft het filmpje zelf gemaakt ten tijde van hun samenzijn in de bar waar Spacey de voorkant van zijn broek zou hebben aangeraakt.

Hij stuurde dit naar zijn vriendin, om zo aan te tonen wat hem was overkomen. Dit staat in het onderzoeksrapport van de Massachusetts State Police, meldt Page Six. Het voorval stamt uit 2016, toen de acteur de tienerzoon van een voormalig nieuwspresentatrice zou hebben lastig gevallen. De jongen vond het vervelend, maar zegt er geen blijvende schade aan te hebben overgehouden. Hij meldde het incident bij de politie om zo te voorkomen dat anderen hetzelfde zou overkomen. Spacey moet op 7 januari voorkomen.

Eerder deze week liet de Oscarwinnaar voor het eerst sinds tijden weer van zich horen. Hij postte een video op YouTube, waarin hij zich voordoet als zijn voormalig ‘House Of Cards’-personage Frank Underwood. Het filmpje werd meer dan 4 miljoen keer bekeken, maar zorgde wel voor gefronste wenkbrauwen. Ook de timing van de video is vreemd, nu de acteur zich moet melden in de rechtbank.

“Ondanks alle vijandigheid, de krantenkoppen, de verdachtmakingen zonder rechtszaak. Ondanks alles, zelfs mijn eigen dood, voel ik me verrassend goed. En mijn vertrouwen dat je uiteindelijk de volledige waarheid zult kennen, groeit met de dag”, aldus Spacey als zijn personage Underwood.