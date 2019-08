Skylar Staten, stiefdochter van Sandra Bullock, keert Hollywood de rug toe: “Geld, glitter en glamour interesseren haar niet” Redactie

30 augustus 2019

06u00

Bron: Primo 0 Celebrties Eerst leken ze vriendinnen te worden, nu hebben Sandra Bullock (54) en de dochter van haar vaste vriend Bryan Randall (53) nog amper contact, zo schrijft Primo. Skylar Staten (25) mijdt zelfs elk contact met zowel haar vader als het sterrenmilieu waarin hij nu leeft. “Omdat ze daar geen voeling mee heeft”, zegt een vriendin. “Hollywood en de vriendenkring van haar vader en stiefmoeder laten haar koud, zelfs al snijdt ze daarmee in haar eigen vel.”

Skylar Staten heeft overigens geen simpele en gelukkige kindertijd gehad. Zowel haar vader Bryan Randall als haar moeder Janine Staten kampten met een drugsverslaving. Ze trouwden nooit en Bryan liet Janine zelfs kort na de geboorte van hun dochter in de steek. Janine stierf in 2004 aan een overdosis. Door al die ellende met haar ouders werd Skylar zo goed als opgevoed door haar grootmoeder aan moeders kant. Maar toen die in 2007 onverwacht overleed, eiste Bryan, ondertussen afgekickt van de drugs, zijn vaderrechten weer op en liet hij zijn dochter van Oregon overkomen naar Los Angeles, waar hij een gevestigd fotograaf was geworden.

Volgens vrienden konden vader en dochter het best met elkaar vinden, vooral door hun gedeelde artistieke interesse, want Skylar wilde in de voetsporen van haar vader treden en fotograaf worden. Dat veranderde echter toen Bryan vier jaar geleden een relatie begon met Sandra Bullock. “Eerst klikte het nog tussen Sandra en Skylar”, zegt een vriendin. “Bovendien kon Skylar ook goed overweg met Sandra’s adoptiekinderen Louis (9) en Laila (7). Maar Skylar knapte uiteindelijk af op de glitter en glamour van Hollywood. Ze is opgevoed in een eenvoudig maar eerlijk milieu, bevolkt door echte mensen, niet door de plastieken poppen die in Hollywood moeten doorgaan voor mensen en dikwijls even hypocriet zijn als dom. Daar kan Skylar echt niet mee om.”

Minderwaardig

Met als gevolg dat Skylar noch met haar vader, noch met Sandra veel contact heeft. “Als het aan haar ligt, zien ze elkaar amper”, zegt de vriendin. “En als ze Sandra dan toch ergens tegen het lijf loopt, ontwijkt ze haar. Ik denk dat ze zichzelf ook wat te gewoontjes voelt naast een ster als Sandra en zich, om eerlijk te zijn, een stuk minder mooi vindt. Ik ben er zeker van dat Sandra zoiets zelfs nooit in gedachten heeft. Maar dat zal Skylar nooit toegeven. Ach, Skylar is nu eenmaal nogal introvert en onzeker. En soms geeft ze blijk van een minderwaardigheidscomplex. Misschien dat dit in de toekomst verandert, als ze zich beter in haar vel leert voelen.”

Hoewel haar vader amper acht kilometer verderop in een villa woont die miljoenen dollars heeft gekost, leeft Skylar in een appartementje met één slaapkamer, een badkamer en, naast de kleine living, een kitchenette. Met als enige gezel haar hond.

“Ze weigert geld te aanvaarden van haar vader en leeft, nu ze met fotograferen is gestopt, van tijdelijke baantjes”, zegt de vriendin. “Beetje dom als je het mij vraagt. Net haar vader had Skylar, nu hij bij zo’n ster als Sandra is, goed kunnen helpen bij haar carrière. Maar goed, wellicht is ze een stuk minder ambitieus dan haar papa.”

