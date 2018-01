Siska Schoeters en Tomas De Soete 10 jaar samen: "Nog altijd de grappigste man... en ook de grootste zaag!" MVO

29 januari 2018

07u39 0 Celebrities Siska Schoeters en Tomas De Soete zijn in feeststemming, en met een goede reden: het koppel is al tien jaar gelukkig samen!

"Heel hoog en heel laag. Nog altijd de grappigste en meest integere man die ik ken. Maar ook de grootste zaag", grapte Schoeters op Instagram, onder een romantische foto aan zee.

De twee leerden elkaar kennen in 2007, toen Schoeters de sidekick werd in het radioprogramma van De Soete op Studio Brussel. De vonk sloeg over toen ze datzelfde jaar nog samen in Het Glazen Huis werden opgesloten.

