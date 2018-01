Sir Paul McCartney geniet van zonnige wintervakantie MVO

10u32 0 Photo News anSir Paul McCartney Celebrities Sir Paul McCartney (74) is zeker niet vies van een frisse duik in de zee. Samen met zijn dochter Stella en zijn vrouw Nancy Shevell trok haar naar het tropische St. Barts om te genieten van de zon.

Waarom zou je de winter doorbrengen in de vrieskou als je ook in de zon kan gaan liggen? Zo dacht McCartney er alvast over. Op zijn 74ste is hij nog steeds in topvorm en voelt hij zich als een vis in het water tussen de tropische golven.

St. Barts is een populaire vakantieplek voor celebs. D vele resorts en privévertrekken garanderen zowel luxe als privacy.

Photo News Ook zijn kleinzonen Miller en Beckett Willis en zijn stiefzoon Arlen Blakeman waren van de partij.