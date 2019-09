Sir Elton John krijgt eigen postzegels: “Hij verdient die eer” KDL

03 september 2019

Bron: BELGA 1 Showbizz De Britse rocker Elton John (72) is momenteel bezig aan een grootscheepse afscheidstournee en dat gaat niet onopgemerkt voorbij. Om de muzikant extra te eren brengen de Britse posterijen een speciale postzegelserie uit.

Op postzegels zijn toonaangevende albums te zien zoals onder andere ‘Honky Chateau’ (1972) waarop de hit ‘Rocket Man’ staat, en ‘Goodbye Yellow Brick Road’ (1973) met daarop de originele versie van ‘Candle in the Wind’. Tevens is er een miniatuurvelletje met foto’s uit legendarische concerten zoals in 1973 in de Hammersmith Odeon in London en in 2018 in Madison Square Garden in New York. “Sir Elton verdient die eer, omdat hij een van de succesvolste Britse soloartiesten ooit is”, zei een woordvoerder van Royal Mail. Zelf zou de muzikant niet hebben verwacht ooit op een postzegel te staan.

Voorheen viel in Groot-Brittannië postuum David Bowie die eer al te beurt. In België zijn onder andere Toots Thielemans en Jacques Brel op een postzegel vereeuwigd. Wie de postzegels met daarop Elton John in zijn bezit wil krijgen, moet daarvoor 14,30 pond, zo’n 15,60 euro, betalen.

Eight classic #EltonJohn album covers, 50 years of fantastic music, one stunning set of stamps and collectibles - issued today! https://t.co/9rDiEhpEiy pic.twitter.com/CjUxHMHuzK Royal Mail Stamps(@ RoyalMailStamps) link

"I'm honoured to have my photograph of Elton John on these stamps. What a great tribute to a fabulous musician and person." - Terry O'Neill.

See more : https://t.co/DC6oeZ8VAl pic.twitter.com/9u6p5j3LBg Terry O'Neill(@ Terry_ONeill) link