Sir Cliff Richard werd onterecht verdacht van kindermisbruik: "BBC heeft mijn leven kapotgemaakt" Redactie

17 november 2018

00u00 0 Celebrities In een openhartig interview dat vandaag op tv komt, vertelt Sir Cliff Richard (78) aan een Brits talkshowhost hoe kapot hij nog is van de verdenking van kindermisbruik die twee jaar op hem rustte. Richard werd uiteindelijk nooit vervolgd, maar beschrijft de periode als een hel. "Ik heb vier verschrikkelijke jaren beleefd."

Het onderzoek tegen Sir Cliff Richard kwam er in 2014, toen een anonieme man beweerde dat hij tijdens zijn kinderjaren seksueel was misbruikt door de zanger. De zaak ging van start met een knal: terwijl een helikopter van de BBC alles live uitzond, vielen speurders binnen in het huis van Richard. De zanger zelf was op dat moment met vakantie in Portugal en zag alles gebeuren op televisie. Dat laatste is nu vier jaar geleden. Het onderzoek duurde uiteindelijk tot in 2016, nog eens twee jaar erna oordeelde een rechter dat de BBC meer dan een miljoen euro schadevergoeding moest betalen voor de ongeoorloofde inbreuken op de privacy van Cliff Richard.

Op de sofa bij talkshowhost Jonathan Ross heeft Cliff Richard nu voor het eerst uitgebreid gepraat over die periode. De beelden worden vanavond uitgezonden op de commerciële zender ITV. Cliff Richard geeft tijdens het interview een ontspannen indruk, maar zegt hoe de historie hem voorgoed getekend heeft. "Ik wens dit zelfs mijn ergste vijand niet toe", zegt hij. "Het was tumultueus, verschrikkelijk, emotioneel vermoeiend en traumatisch. Ik voelde me alsof ik in dikke modder zat. Een diep gat. En ik wist niet hoe ik eruit moest geraken. God zij dank had ik vrienden. En had ik God."

Geen verweer

"Ik was in Portugal toen het gebeurde. Op de televisie zag ik dat er zelfs helikopters boven mijn huis hingen. Ik kan niet eens beginnen uitleggen wat zoiets met een mens doet. Ik ben maar één keer terug naar die plek willen gaan. Om mijn kleren op te pikken. Het huis zag eruit alsof het was leeggeroofd. Erger. Mijn hart brak toen ik hoorde dat er mensen waren die dachten dat de beschuldiging kon kloppen. Ik had geen verweer. Dat was verschrikkelijk."

"In de dagen die volgden, was er een moment waarop ik lag te wenen op de vloer. Ik kon niet eens meer recht geraken. Ik lag in de keuken en aan elke uitgang van mijn vakantiehuis in Portugal stonden journalisten. Dat was het donkerste moment van mijn leven. Een paar vrienden hebben me toen letterlijk opgeraapt en zeiden: 'Je hebt niks gedaan, je komt hierdoor."

"Eigenlijk wou ik alleen maar verontschuldigingen van de BBC. Een proces had nooit gehoeven maar kijk, het gebeurde. De BBC heeft mijn leven jarenlang kapotgemaakt."

Op z'n 78 maakte Cliff Richard nog een nieuwe plaat. Daarin zingt hij het verdriet van zich af. Het album komt uit op vrijdag 23 november.