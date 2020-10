Single mama Mindy Kaling bevalt in alle stilte van tweede kindje SDE

10 oktober 2020

14u30

Bron: CNN 0 Celebrities Heuglijk nieuws voor Mindy Kaling (41). De actrice beviel begin september in het grootste geheim van een tweede kindje, Spencer. Dat verklapte ze in ‘The Late Show with Stephen Colbert’.

“Ik vertel dit nu voor de allereerste keer en het voelt heel raar”, begon Mindy Kaling haar verhaal tijdens ‘The Late Show with Stephen Colbert’. “Ik ben op 3 september bevallen van een zoontje. Dat is voor heel wat mensen nieuws." Waarop presentator Stephen uitriep: “Niemand wist zelfs dat je zwanger was!”

Nu, zwangerschappen geheim houden blijkt een specialiteit van Mindy. In 2017 beviel ze van dochtertje Katherine (ook wel Kit genoemd). Ook hier was haar zwangerschap een verrassing. De geboorte werd pas bekend toen Oprah Winfrey - Mindy’s tegenspeelster uit ‘A Wrinkle in Time’ - per ongeluk het nieuws verklapte in People.

Speelgoed afpakken

Kit is in ieder geval erg blij met de nieuwe aanwinst in de familie, vertelde Mindy. “In het begin had ze heel erg tegenstrijdige gevoelens, om het mild uit te drukken. Ze was erg bezorgd dat haar speelgoed van haar afgenomen zou worden. Ze is nu 2,5, bijna 3, en ik vermoed dat ze dacht dat er een ander kind van haar grootte zou komen." Toen Spencer geboren werd was Kit dan ook opgetogen: “Ze was verrukt toen hij thuiskwam van het ziekenhuis en ze zag dat hij maar een klein hoop mens is die haar speelgoed niet kon afpakken. Nu ze hem ontmoet heeft, is ze grote fan."

Wie de vader is van Mindy’s kindjes, is voorlopig onbekend. Voor zover bekend heeft ze geen relatie, en hoewel fans heel erg hopen dat BJ Novak - Mindy’s beste vriend en haar ‘love interest’ uit ‘The Office’ - er iets mee te maken heeft, houdt de actrice de lippen voorlopig stijf op elkaar. “Tot ik er met mijn dochter over heb gepraat, ga ik het ook niet tegen iemand anders vertellen", zei de actrice daar in 2018 over.

