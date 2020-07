Singer-songwriter Ryan Adams biedt excuses aan voor seksueel wangedrag: “Ik ben bereid de gevolgen te ondergaan” BDB

06 juli 2020

19u07

Bron: BBC 0 Celebrities Ruim een jaar nadat hij door zeven vrouwen Ruim een jaar nadat hij door zeven vrouwen beschuldigd werd van seksuele intimidatie heeft singer-songwriter Ryan Adams (45) publiekelijk z’n verontschuldigingen aangeboden. “Ik kan niet in woorden uitdrukken hoe slecht ik me voel over de manier waarop ik mensen behandeld heb tijdens m’n leven en carrière”, schrijft hij in een open brief in de Britse krant Daily Mail.

Er trok een schokgolf door muziekland toen zeven vrouwen in februari vorig jaar Ryan Adams beschuldigden van seksuele intimidatie. De Amerikaanse singer-songwriter, onder andere bekend van zijn Taylor Swift-covers, zou verschillende vrouwen misleid hebben door hen een muziekcarrière te beloven. Eén van hen was Adams’ voormalige echtgenote en ‘This Is Us’-actrice Mandy Moore (34), die getuigde dat ze helemaal opgeëist werd. “Ik kon zelfs mijn job eigenlijk niet uitoefenen omdat er thuis iemand was die voortdurend mijn aandacht nodig had en me niets anders wilde laten doen”, vertelde ze daarover in een podcast.

Seksuele toespelingen

‘The New York Times’, die het misbruik naar boven bracht, had het ook over Ava, een 20-jarig meisje dat op haar 14de via Twitter contact zocht met Adams. Die beweerde de basgitariste te willen helpen met haar carrière, maar de berichten mondden steeds uit in seksuele toespelingen. Eén keer stemde ze in met een videochat en toen zat Adams naakt voor de camera. De Amerikaanse krant kon ook 3.217 berichten inkijken die de twee in negen maanden uitwisselden. Sinds de beschuldigingen heeft Adams geen nieuwe muziek meer uitgebracht.

Meteen na de onthullingen reageerde Adams op Twitter dat hij “geen perfecte man is en veel fouten heeft gemaakt”. Ruim een jaar na datum heeft hij nu een lange open brief geschreven, die gepubliceerd is door de Britse krant Daily Mail. “Ik ben me ervan bewust dat deze verontschuldigingen wellicht niet aanvaard zullen worden door de personen die ik gekwetst heb”, schrijft hij. “Dat begrijp ik en ik besef dat ik niet terug kan. Ik besef nu echt welke schade ik berokkend heb en dat gevoel verwoest me. Ik ben volledig verantwoordelijk voor m’n gedrag en ben bereid de gevolgen te ondergaan. In een poging om een beter mens te worden, probeer ik ook van de alcohol te blijven. Ik doe dat nu onder professionele begeleiding. Op die manier wil ik mentaal gezond blijven. Ik hoop dat de mensen die ik gekwetst heb, zullen herstellen. En ik hoop dat ze me ooit zullen kunnen vergeven.”

Mandy Moore reageert verrast op de verontschuldigingen. “Zeker omdat hij nog nooit persoonlijk sorry heeft gezegd”, vertelt ze aan NBC Today. “Ik heb al jaren niets meer van hem gehoord.” Dezelfde reactie weerklinkt bij model en actrice Karen Elson (41) die eerder ook getuigde over een “traumatische ervaring” met Adams. “Ik geloof in vergeving, maar ik heb hem niet meer gehoord sinds 2018. Meer nog, hij noemde me toen zelfs een leugenaar. Ik zou dan ook willen dat hij zich bij al z’n slachtoffers persoonlijk verontschuldigt zodat we daarop kunnen reageren.”

