Sinead O’Connor binnenkort te zien in ‘First Dates’? “Mijn dochter schreef me in” SDE

24 februari 2020

15u50

Bron: ANP 1 Celebrities Als het van haar dochter Roisin (23) afhangt, dan is Sinead O’Connor (53) binnenkort te zien in het tv-programma ‘First Dates’. Dat liet de Ierse zangeres weten op Twitter.

“Ha! Mijn dochter heeft net een aanmeldformulier voor ‘First Dates' voor me ingevuld”, schreef Sinead O’Connor, die tegenwoordig door het leven gaat als Shuhada Sadaqat, op Twitter. Of ze ook effectief geselecteerd zal worden, is nog een raadsel. ‘First Dates' is een populair datingprogramma waarin koppels elkaar voor de eerste keer ontmoeten op restaurant. Op het einde van de date beslissen ze dan of ze elkaar opnieuw willen zien. Binnenkort wordt de eerste Vlaamse versie trouwens uitgezonden op Eén.

Sinead heeft vier kinderen. Jake (32), Roisin (23), Shane (15) en Yeshua (13). De zangeres was ook al vier getrouwd. Haar meest recente huwelijk was met de Ierse therapeut Barry Herridge. Het koppel trouwde in december 2011, maar scheidde al enkele dagen later. Ze begonnen wel opnieuw een relatie, maar die liep dus opnieuw op de klippen.

Ha! My daughter just completed an application for me for First Dates : ) Sinead O'Connor (AKA Shuhada Sadaqat)(@ MagdaDavitt77) link

