Sinead O’Connor beroert (alweer) de gemoederen: "Prince probeerde mij in elkaar te slaan, ik was doodsbang!” TDS

16 september 2019

14u00

Bron: ANP/Metro 0 Celebrities Ze is bij het grote publiek bekend met haar cover van Prince’s nummer ‘Nothing Compares 2 U’, maar een goede relatie met de zanger zelf had Sinéad O’Conner (52) allerminst. Dat heeft ze maandag bekend in de ochtendshow Good Morning Britain. Volgens Sinéad probeerde Prince haar namelijk een keer in elkaar te slaan, tjdens een ‘angstaanjagend incident’ bij hem thuis.

In de ochtendshow vertelde de zangeres, die voortaan als moslima Shuhada Sadaqat door het leven gaat, dat ze ooit is gesommeerd naar het huis van Prince te komen omdat hij niet blij zou zijn dat zij geen protegee van hem was. “We hebben elkaar één keer ontmoet, maar we konden het niet bepaald goed met elkaar vinden. We gingen mekaar te lijf”, aldus de zangeres. “Wel, het was meer hij die mij probeerde in elkaar te slaan en ik die mezelf verdedigde. Het was een heel beangstigende ervaring.”

Volgens O’Conner wilde Prince dat zij een protegee van hem werd, zodat ze niet meer zou vloeken tijdens interviews. “Maar Ieren vloeken de hele tijd, dus ik zei hem waar hij heen kon met z’n voorstel en toen viel hij me aan.” De zangeres vertelt vervolgens hoe Prince, die in april 2016 overleed, haar daarna door zijn huis achtervolgde en haar aanviel met een “kussen waar iets hards in zat”.

“Ik rende zijn huis uit en hij kwam achter me aan met zijn auto. Het kwam op de snelweg in Malibu om 5.00 uur opnieuw tot een aanvaring. Hij reed rond mij in zijn auto. Ik spuwde naar hem en hij probeerde me aan te rijden.” De achtervolging kwam tot een einde toen Sinéad bij een ander huis aanbelde voor hulp. Volgens de zangeres waren drugs de oorzaak van de woedeaanval van Prince. “Hij zat in die tijd echt aan zware drugs.”

Bekijk hier het bewuste fragment: