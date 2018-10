Sinds de oproep van Taylor Swift is het aantal stemmers voor verkiezingen "significant" gestegen DBJ

09 oktober 2018

22u54

Bron: ANP 0 Celebrities Een oproep van zangeres Taylor Swift (28) aan Amerikaanse jongeren om te gaan stemmen, lijkt te helpen. In de afgelopen twee dagen is het aantal 18 tot 24-jarigen dat zich heeft laten registreren als kiezer "significant" gestegen, meldt Billboard op basis van cijfers van vote.org.

Sinds Taylor haar oproep met haar 112 miljoen volgers op sociale media deelde was er een enorme piek in het aantal registraties. Sinds zondag meldden zich bijna 71.000 jongeren aan. Een woordvoerder van vote.org wil dat echter niet helemaal toeschrijven aan de actie van de zangeres. "In oktober zien we altijd een piek. Mensen wachten altijd tot de deadline in zicht komt om zich te registreren. Maar het bericht van Taylor Swift kan veel 18 tot 24-jarigen wel net dat duwtje in de rug hebben gegeven."

Taylor publiceerde maandag een lang bericht op sociale media waarin ze het voor het eerst in haar carrière over haar politieke voorkeur heeft. De zangeres gaf aan dat zij tijdens de Amerikaanse midterm-verkiezingen in november op twee Democraten stemt. De 28-jarige riep haar volgers daarna op om ook te gaan stemmen en hun research te doen voordat ze naar de stembus gaan.

Taylor Swift is niet de enige beroemdheid die haar bekendheid inzet. Zo is Rihanna dinsdag ook in touw met een oproep en sluit ook Katy Perry zich daarbij aan.