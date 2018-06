Simon Cowell zweert telefoon af: "Het heeft me gelukkiger gemaakt" MVO

03 juni 2018

Simon Cowell is al tien maanden telefonisch onbereikbaar. De 58-jarige muziekmagnaat heeft het gebruik van zijn mobiel afgezworen omwille van zijn mentale gezondheid en zijn geluk.

"Ik heb mijn telefoon letterlijk al tien maanden niet gebruikt", bekent Cowell tegenover The Mail on Sunday. "Het heeft ervoor gezorgd dat ik meer bewust ben van de mensen om mij heen en ik ben veel meer gefocust. Het irriteert mij wanneer ik een vergadering heb en iedereen zit op zijn telefoon. Dat deed ik waarschijnlijk ook. Je kan je niet concentreren."

Simon zegt dat het afscheid nemen van zijn telefoon goed is geweest voor zijn mentale gesteldheid. "Het is een hele vreemde ervaring, maar het is echt goed voor je en het heeft mij absoluut gelukkiger gemaakt."