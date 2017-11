Simon Cowell weer thuis na val van trap MVO

16u37 0 EPA

The X-Factor jurylid Simon Cowell (58) is weer thuis na zijn gevaarlijke val van de trap, eerder deze week. Volgens insiders maakt hij het goed. De oorzaak van de val is ondertussen ook bekend: Cowell voelde zich niet goed, viel flauw, en vervolgens naar beneden.

Hij onderging enkele bloedtests en dokters onderzoeken momenteel waarom hij het bewustzijn precies heeft verloren.

"Ze hebben me verteld om meer te sporten," klinkt het. "Ik zal dus vaker naar de fitness moeten. Fietsen vind ik maar saai, dus heb ik een paar elektrische fietsen gekocht. Die zijn echt verslavend."

Cowell was net op tijd terug voor de volgende opnames van The X-Factor.