Simon Cowell ontkracht geruchten over affaire met Mel B: “Belachelijk verhaal”

06 mei 2020

12u39

Bron: The Sun/Metro UK 0 Celebrities Al een paar dagen doen er geruchten de ronde dat Simon Cowell (60) een affaire zou hebben gehad met zangeres Mel B (44), met wie hij jarenlang in ‘America’s Got Talent’ zat. Simon ontkent echter en houdt vol dat hij nog steeds erg gelukkig is met z'n Amerikaanse vriendin Lauren Silverman (42).

De geruchten doken zaterdagavond voor het eerst op, na een Instagram Live-sessie van Amanda Holden, die samen met Simon in ‘Britain’s Got Talent’ zit. Zij vertelde aan haar 1,4 miljoen volgers: “Ik dacht: ik ga mijn nieuwe single naar hem (Simon, red.) brengen, een kopje thee drinken en eens luisteren wat hij denkt. Ik weet niet waarom ik dat deed - het was een van de meest zenuwslopende dingen die ik ooit gedaan heb. Ik zat in z'n lounge en at een paar geweldige koekjes, gemaakt door Geoff, de chefkok. Ik denk niet dat ze in lockdown een chef hebben. De geweldige Lauren, Simons vriendin, stuurde me gisteren nog enkele leuke foto’s van hen terwijl ze aan het koken waren. Simon is denk ik best goed in koken." Helaas onderbrak Hollie, het achtjarige dochtertje van Amanda, haar op dat moment. “Ik dacht dat ze uit elkaar waren?”, klonk het verbaasd. Daarop beet Amanda haar snel toe: “Wees niet zo dom!”

Argwanende Lauren

Daarna ging de bal helemaal aan het rollen. Want het was niet zo vreemd om aan te nemen dat de familie van Amanda - goed bevriend met die van Simon - wel op de hoogte zou zijn van een eventuele relatiebreuk. Al snel kwam een bron naar voren in de Britse pers. Die vertelde dat Lauren haar vriend van een affaire met Mel B beschuldigd had. “Die arme Lauren adoreert Simon, maar ze is natuurlijk erg argwanend tegenover alle vrouwelijke aandacht die hij krijgt. Omdat hij zo charismatisch is, komen vrouwen op hem af als vliegen. Het verscheurt Lauren. Al is het best te begrijpen, want het feit dat ze nog steeds niet getrouwd zijn, ook al hebben ze samen een zoon, maakt haar onzeker.”

Dat Simon en Mel een relatie zouden hebben (gehad), ontkent de bron. “Simon kan het uiteraard goed vinden met Mel en z'n andere vrouwelijke collega’s, maar het is gewoon dat. Er is absoluut geen sprake van een romance. Ze waren dan ook allebei best kwaad - en verschrikt - toen Lauren hen van een affaire beschuldigde die nooit heeft plaatsgevonden.” Ondertussen hebben Lauren en Simon hun problemen uitgewerkt: “Het is opgelost nu en iedereen komt weer overeen. Maar een tijdlang was het uiteraard extreem ongemakkelijk.”

‘Belachelijk en zinloos’

Simon, die al sinds 2013 een koppel vormt met de Amerikaanse Lauren, heeft zijn woordvoerder op de geruchten laten reageren. “Dit verhaal is uiterst belachelijk en volstrekt zinloos, want er was helemaal geen affaire. Simon en Lauren zijn erg gelukkig samen als koppel. Ze zitten nu al meer dan zes weken samen in lockdown in Los Angeles." Het koppel wisselt verblijven in Londen en Los Angeles af, samen met hun zesjarig zoontje Eric.

Ook Amanda heeft ondertussen op de heisa gereageerd. “Hollie heeft Lauren laatst gezien toen ze op het punt stond om terug naar Amerika te vliegen tijdens de audities van ‘Britain’s Got Talent’. Ze wilde haar oudste zoon gaan bezoeken. Ik kan alleen maar veronderstellen dat Hollie daarom -foutief- dacht dat er sprake was van een breuk. In realiteit hebben Lauren en ik tijdens deze lockdown al verschillende foto’s van onze families uitgewisseld. En Simon heeft zelfs leren koken!”

