Simon Cowell ondergaat pijnlijke facelift: "Je hoeft je gezicht niet meer vol te proppen met fillers en botox" MVO

07 mei 2018

09u15 0 Celebrities Simon Cowell (58) heeft aangeklopt bij de Franse dokter Jean-Louis Sebagh voor een non-chirurgische facelift. De 2250 euro kostende ingreep belooft voor een meer jeugdige uitstraling te zorgen.

"Er zijn een heleboel dingen die je nu kan doen. Je hoeft je gezicht niet meer vol te proppen met fillers en botox", vertelt muziekmagnaat aan The Sun. "Het doet onwijs zeer, maar het laat schade door de zon en andere rotzooi verdwijnen. Voor mij draait alles nu om een schone huid. Als je een schone huid hebt, zie je er beter uit. Maar je moet wel voorzichtig zijn met deze dingen."

Tijdens de procedure wordt een speciaal bioplastic draad, die opgenomen kan worden door het lichaam, in het gezicht en de nek aangebracht. Dit wordt aangetrokken om hangende huid strak te trekken. Dokter Sebagh zou ook onder anderen zangeres Kylie Minogue, en modellen Cindy Crawford en Elle Macpherson tot zijn klantenkring rekenen.

Cowell is naar eigen zeggen vrij ijdel. In het verleden gaf hij toe vaak botox te hebben gebruikt. Twee jaar geleden zag zijn gezicht er opgezet en beurs uit na een bezoekje aan de kliniek. Hij gaf toen toe 'wellicht een beetje te veel' botox in zijn gezicht te hebben laten spuiten.