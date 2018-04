Simon Cowell: "Mijn val van de trap was een wake-up call" MVO

13 april 2018

07u22 0 Celebrities Simon Cowell heeft zijn levensstijl rigoureus veranderd nadat hij in oktober van de trap was gevallen en in het ziekenhuis belandde. Het ongeluk heeft ervoor gezorgd dat de hij het tegenwoordig een stuk rustiger aan doet.

"Op de een of andere manier was het een wake-upcall", vertelt Cowell in een interview met het Britse ITV-programma Lorraine. "Het was niet het einde van de wereld, maar wel een beetje gênant."

In het ziekenhuis is hij uitvoerig onderzocht. Er werden scans en röntgenfoto's genomen van zijn hoofd en ruggengraat, maar daar kwam niets uit. "Als ik heel eerlijk ben, was ik waarschijnlijk oververmoeid", bekent hij. "Ik voel me dit jaar een stuk beter." Het X Factor-jurylid heeft sindsdien een stapje teruggedaan. "Niet zo veel vergaderingen, niet zo veel afspraken laat op de avond. Een beetje meer in balans."

Eerder zei de 58-jarige Cowell dat hij van de trap was gevallen omdat hij duizelig werd door een te lage bloeddruk.