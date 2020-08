Simon Cowell loopt én is opnieuw aan het werk: “Sneller dan de dokters hadden voorspeld” SDE

16 augustus 2020

08u45

Bron: Metro/Daily Mail 0 Celebrities Vorige week brak Simon Cowell (60) z'n rug op drie plaatsen na een val van een elektrische fiets. Het jurylid van onder meer ‘Britain’s Got Talent’ werd vijf uur lang geopereerd, en het gaat goed met hem. Zo zou hij - sneller dan voorspeld - alweer rondlopen. Dat schrijft Metro UK.

“Simon loopt en beweegt opnieuw, een stuk sneller dan de dokters hadden voorspeld", vertelt een vriend van het Britse jurylid aan Metro UK. “Hij is ook opnieuw aan het werk. Hij telefoneert en werkt op z'n iPad. Maar z'n vrienden proberen hem er wel aan te herinneren dat het ook belangrijk is om je tijd te nemen om te genezen, voor je je weer op je werk stort. Hij hoopt dat hij binnen een paar dagen thuis zal zijn, maar we hopen dat hij niets overhaast en dat hij z’n beenderen de tijd geeft om te genezen."

Volgens The Mirror doet Simon er in ieder geval alles aan om zo snel mogelijk weer aan het werk te kunnen. Hij zou zelfs z'n vegetarische levensstijl tijdelijk hebben opgegeven en weer vlees zijn gaan eten om aan te sterken. “Zijn dieet is ongelofelijk gezond, maar er gaat niets boven het traditionele Engelse ‘comfort food’ wanneer je aan het genezen bent." Vriendin Lauren Silverman verwent hem met ‘z'n favoriete Italiaanse bonensoep’ en ‘cottage pie met kalkoen’, klinkt het dan ook. En z'n vrienden, die sturen hem snoep - zoals Cadbury’s chocolade, Twiglets, Curly Wurlys, Maltesers en Marmite - maar ook kristallen: “Twee van z'n vrienden hebben enkele krachtige, genezende kristallen laten afleveren, die hij nu dicht bij zich houdt."

Begin augustus raakte bekend dat Simon z’n rug op drie plaatsen had gebroken nadat hij van een gloednieuwe elektrische fiets gevallen was. Hij werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht en vijf uur lang geopereerd.

Lees ook:

Simon Cowell herstelt goed na val van fiets: “Hij loopt al opnieuw rond”



Simon Cowell herstelt van zes uur durende operatie na val van fiets



Simon Cowell breekt rug na val van fiets: meteen onder het mes