Simon Cowell herstelt goed na val van fiets: "Hij loopt al opnieuw rond"

11 augustus 2020

10u54

Zaterdagavond maakte Simon Cowell (60) een serieuze smak met z'n gloednieuwe elektrische fiets. Hij brak z'n rug. Maar na een operatie van vijf uur gaat het al een pak beter met het jurylid van 'Got Talent', klinkt het in PEOPLE.

Dit weekend werd Simon Cowell in allerijl naar het ziekenhuis gebracht na een ongeval met een e-bike. “Simon heeft zijn rug gebroken en wordt vanavond nog geopereerd”, liet zijn woordvoerder toen weten. Vijf uur lang lag het bekendste jurylid ter wereld op de operatietafel. “Het was een lange operatie. Ze moesten zijn botten aan elkaar zetten en een stang plaatsen,” klonk het. Zijn herstel zou enkele maanden duren.

Niet als het aan Cowell ligt. Bronnen vertellen aan People dat het jurylid van onder meer ‘America’s Got Talent’ alweer op de been is én aan het werk is gegaan. “Hij loopt rond, zoveel hij kan", klinkt het. “Hij doet het rustig aan, maar het gaat goed. Simon is alweer aan het werk. Hij beantwoordt e-mails op z'n iPad en heeft contact met enkele teamgenoten. Hij laat dit hem zeker niet vertragen." Toch zal Cowell sowieso enkele liveshows van ‘America’s Got Talent' moeten missen. Hij zal vervangen worden door zangeres Kelly Clarkson.

Cowell liet zondag zelf al van zich horen op sociale media. “Als je een elektrische fiets koopt, lees dan eerst de handleiding voor je hem de eerste keer gebruikt”, klonk het. Volgens de bron wist het jurylid meteen hoe laat het was. “Meteen toen hij landde, wiste hij dat z'n verwondingen serieus waren en dat er iets gebroken was", klinkt het. Gelukkig heeft hij steun aan z'n vriendin, Lauren Silverman (43). “Lauren is erin geslaagd om vandaag wat dingen die hij nodig heeft te gaan afgeven. Maar hij mag natuurlijk geen bezoekers ontvangen vanwege Covid-19. Hij heeft al verteld hoe ongelofelijk de dokters en verplegers zijn. Hij weet hoeveel geluk hij heeft gehad.”