Simon Cowell breekt rug na val van fiets: meteen onder het mes

09 augustus 2020

08u36

Bron: Hollywood Reporter 0 Celebrities Simon Cowell (60) is zaterdag naar het ziekenhuis gebracht na een ongeluk. Het ‘America’s Got Talent’-jurylid smakte tegen de vlakte terwijl hij aan het fietsen was in zijn woonplaats Malibu, zo meldt People. Volgens een woordvoerder van Cowell heeft hij zijn rug gebroken bij de val en moest hij meteen onder het mes.

Het ongeluk gebeurde zaterdagmiddag terwijl Simon een testritje maakte op een nieuwe e-bike. “Simon viel van zijn fiets terwijl hij zijn nieuwe elektrische fiets testte op de binnenplaats van zijn huis in Malibu met zijn gezin”, verklaarde een woordvoerder van Cowell vlak na het incident. “Hij heeft zijn rug bezeerd en is naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat goed met hem, hij staat onder observatie en is in de best mogelijke handen.”

De situatie was klaarblijkelijk toch ernstiger dan eerst gedacht. “Simon heeft zijn rug gebroken en wordt vanavond nog geopereerd”, liet de woordvoerder al snel na zijn oorspronkelijke verklaring weten. Maar wat er precies aan de hand is of van welk letsel er sprake zou zijn, maakt de woordvoerder voorlopig niet bekend.

Het is ook onduidelijk of de val van Simon een impact zal hebben op zijn werk. Cowell is momenteel jurylid bij ‘America’s Got Talent’, waarvan het nieuwe seizoen momenteel volop in productie is. De eerste liveshow staat gepland voor dinsdag 11 augustus, de komende dagen zullen dus moeten uitwijzen of Cowell zijn taken kan hervatten.

