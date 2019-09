Sienna Miller trekt aandacht op Filmfestival Venetië: “Wat is er met haar gezicht gebeurd?” TDS

03 september 2019

10u56 0 Celebrities Actrice en model Sienna Miller (37) veroverde in de loop der jaren de harten van vele miljoenen kijkers. Maar van haar uiterlijk uit haar hoogdagen blijft anno 2019 nog maar weinig over. Sienna heeft dan ook aan haar gezicht laten sleutelen, zo menen experts. Toen de Britse haar opwachting maakte op het Filmfestival van Venetië waren alle ogen gericht op haar ‘opgeblazen gezicht’.

Ze is net terug van een zonovergoten vakantie naar Spanje met haar vriend Lucas Zwirner. Toen Sienna Miller op het wereldberoemde filmfestival in Italië de rode loper opliep voor de première van ‘The Laundromat’, was ze dolgelukkig. De actrice droeg een roze jurk droeg met geplooide mouwen en geborduurde bloemendetails. Maar niet alleen haar outfit baarde opzien, ook haar uiterlijk werd druk besproken door de menigte.

Hoewel Sienna Miller altijd als een ‘natuurlijke schoonheid’ bekend stond, zou ze toch aan haar gezicht hebben laten sleutelen. Volgens experts liet de actrice mogelijk fillers inbrengen, of zocht ze haar toevlucht in botox. “Doodzonde, dit heeft zij helemaal niet nodig”, klinkt het in de internationale media. Of ook: “Ze lijkt haast op een plastic op, terwijl ze vroeger een natuurlijke glow had. Dit moet het werk zijn van een plastische ingreep.”

‘Nooit!’

Dat net Sienna Miller onder het mes ging, is enigszins verrassend. De actrice heeft namelijk altijd ontkend dat ze zich zou laten opereren om haar schoonheid te behouden. “Ik denk dat een mooie natuurlijke huid het beste is”, zei ze eerder. “Ik probeer beter om te gaan met gezichtsbehandelingen en het onderhoud van mijn huid. Ik wil geen operatie ondergaan, dus ik denk dat je gewoon moet zorgen voor wat je al hebt.”

Zo zag Sienna er enkele jaren geleden nog uit: