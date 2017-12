Sia maakt zich zorgen over jonge danseres Maddie Ziegler: "Ik heb haar blootgesteld aan een harde wereld" MVO

Sia met danseresje Maddie Ziegler op de Grammy Awards. Celebrities Danseres Maddie Ziegeler is al jaar en dag de vaste artieste in de videoclips van zangeres Sia. Die laatste maakt zich nu echter zorgen over haar jonge compagnon: "De showbizz-wereld is hard, en ik heb haar erin meegesleurd."

Sia heeft gereageerd op een artikel dat in vraag stelde waarom zij de vijftienjarige Maddie Ziegler in de spotlights zette, terwijl ze daar zelf zo'n hekel aan heeft. Sia staat bekend om haar lange pruiken, die steeds haar gezicht bedekken en haar identiteit zo geheimhouden. Maddie komt echter herkenbaar in beeld, en krijgt zo ook de volle aandacht van de media over zich heen. Maddie verscheen ook op de cover van Sia's nieuwe kerstalbum, met kleurrijke pruik en make-up.

"Dat is een vraag die ik mezelf vaak stel. Ik check wekelijks bij Maddie of ze dit nog wel wil, en ik verzeker haar dat als ze wil dat het stopt, het zal stoppen. Het is een conversatie die we allemaal zouden moeten hebben, niet alleen ik, maar alle regisseurs, ouders van kindsterren en hun managers."

Ze benadrukte dat Maddie geen compleet onbekende was, voor ze opdook in haar videoclips. "Maddie was al beroemd voor ze met mij samenwerkte." Maddie was namelijk een vast gezicht in de serie 'Dance Moms'. "Maar ik besef dat ik haar beroemdheid heb vergroot en daarom voel ik me verantwoordelijk voor haar. Mijn doel is om haar altijd bij te staan en te steunen in alles dat ze wil doen."

Sia weet immers als de beste wat een volgens haar 'harde showbizzwereld' met je kan doen. "Wat ik geleerd heb van Maddie is dat beroemdheid gewoon een ander effect heeft op haar dan op mij. En ik vertrouw erop dat ze me de waarheid vertelt, daarover. Als dat ooit verandert, stoppen we ermee."

This article poses a question I have asked myself often. I do check in with Maddie weekly about whether she wants this, and assure her if she ever wants it to stop it stops. It's a conversation we should all be having. Not just myself but all directors, stage parents and agents. sia(@ Sia) link

With their children, clients, charges. Maddie was already famous when I discovered her, but I have certainly expanded her exposure and feel responsible for that. I feel very protective of her and my goal is to empower her in whatever choices she makes. Some would argue a teenager sia(@ Sia) link

Can't or shouldn't be charged with making sound choices for themselves and so I do try to choose the best for her always. But I think this is an important conversation https://t.co/0k6bQ8EsvT sia(@ Sia) link

What I learned from Maddie is that fame affects her differently than how it affected me. I can only trust that she is telling me the truth. If that changes, we stop. sia(@ Sia) link

David Ddevriendt Maddie Ziegler op het kerstalbum van Sia.