Sia hielp Katy Perry door depressie heen SDE

14 augustus 2020

10u24

Bron: The Los Angeles Times 0 Celebrities Toen Katy Perry (35) in 2017 het album ‘Witness' uitbracht, werd die plaat niet bijzonder goed ontvangen. Dat zorgde voor kopzorgen bij de Amerikaanse zangeres, die hulp zocht bij haar collega, de Australische zangeres Sia (44). Dat vertelt die laatste aan de Los Angeles Times.

In 2017 bracht Katy Perry ‘Witness’ uit, maar de plaat kreeg slechte kritieken en kon geen echte hits voortbrengen. Tegelijkertijd liep haar relatie met acteur Orlando Bloom op de klippen. Dat deed pijn, geeft de zangeres toe: “Ik denk dat het universum me een lesje in nederigheid wilde leren. Ik had behoorlijk wat negatieve gedachten. Ze lieten niet toe dat ik aan de toekomst dacht. Ik had ook het gevoel dat ik de controle kon blijven houden door te zeggen: ‘Ik zal het laatste woord hebben wanneer ik mezelf pijn doe of iets dom doe. Dat zal je leren.’ Maar laten we eerlijk zijn, wie wilde ik een lesje leren?”

Gelukkig kon ze terecht bij Sia. De twee zangeressen waren enkele jaren voordien bevriend geraakt toen Sia een hit scoorde met ‘Chandelier’. “Ze stortte echt in", zegt die aan The Los Angeles Times. “Ze stond op het podium met tien lolly’s, clowns en dansers en ze moest de droom, de vreugde, het geluk verkopen. Dat kan erg moeilijk zijn wanneer je het zelf niet voelt.”

Gedreven en ambitieus

“Ik wist dat ze gedreven en ambitieus was, dat was duidelijk van in het begin. Maar ik besefte niet dat ze zo afhankelijk was van die goedkeuring voor haar mentale gezondheid”, vervolgt Sia. “Ze zei: ‘Ik voel me verloren’. Ik denk dat het een grote klap voor haar ego was, maar het was het beste dat haar ooit kon overkomen", vindt de Australische. “Want nu kan ze voor het plezier muziek maken. Een nummer 1-hit doet niets voor je binnenste."

Niet alleen hielp Sia haar vriendin om de negatieve gedachten te laten verdwijnen, achter de schermen probeerde ze ook stiekem om Katy en Orlando weer bij elkaar te brengen. “Ik was dan aan het telefoneren met Orlando, terwijl Katy aan de andere lijn hing, wachtend tot ik met haar kon praten.” Ze slaagde in ieder geval in haar opzet, want eind 2018 kwam het koppel weer bij elkaar. Ze zijn verloofd en verwachten een kindje samen. Om te tonen dat ze zich dit keer volledig overgaf aan het idee van liefde en het huwelijk, schreef ze het nummer ‘Never Worn White’ voor Orlando. “Hij was erg geroerd", zegt ze. “Het is het meest persoonlijke cadeau dat ik kan geven.”