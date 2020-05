Sia adopteerde twee 18-jarige jongens LOV

20 mei 2020

11u38

Bron: ANP 0 Celebrities De Australische zangeres Sia (44) adopteerde vorig jaar twee jongens van achttien. Dat vertelt ze aan de Amerikaanse radiozender SiriusXM.

De jongens zouden te oud worden voor het zorgsysteem en aan hun lot worden overgelaten, waarop de zangeres besloot ze te adopteren. “En ja, ik houd van ze”, voegt ze daaraan toe.

“Ze hebben allebei hebben veel moeite met de quarantaine. De een meer dan de ander. Maar ze houden zich veel bezig met school”, zegt de Chandelier-zangeres over haar twee jongens. Verder wilde ze over hen niks kwijt. Sia staat er dan ook om bekend om haar leven buiten de spotlights te leiden. Zo draagt ze steeds pruiken die haar gezicht verbergen en is ze haast nooit herkenbaar in beeld.

In januari maakte de zangeres al subtiel duidelijk dat ze moeder was geworden, maar trad niet in detail. “Nu ik beslist heb om voor de rest van mijn leven single te blijven en net een zoon heb geadopteerd, heb ik geen tijd voor een relatie”, vertelde ze toen in een interview.