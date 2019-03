Showrunner The Simpsons: “Michael Jackson gebruikte episode met zichzelf om jongetjes te lokken” Joeri Vlemings

14 maart 2019

17u53

Michael Jackson noemde zichzelf altijd een grote fan van The Simpsons en leende ook zijn stem voor de eerste aflevering van seizoen 3 in 1991. Die episode zullen de makers na het zien van Leaving Neverland - de docu rond het vermeende kindermisbruik door de popster - nooit meer laten uitzenden. Showrunner Al Jean vermoedt nu zelfs perverse motieven bij Michael Jackson voor zijn medewerking destijds: het lokken van kinderen om ze te misbruiken.

Al Jean is al van in het begin in 1989 als schrijver betrokken bij de populaire animatieserie The Simpsons en sinds het dertiende seizoen is hij tot op vandaag de showrunner - een moderne term voor tv-producer. Die functie had Al Jean voor het eerst, samen met zijn kompaan Mike Reiss, in het derde seizoen begin jaren 90. De twee schreven ook samen de eerste episode, ‘Stark Raving Dad’, waarvoor Michael Jackson de stem van het personage Leon Kompowsky insprak. Homer ontmoette Kompowsky - een grote, blanke man die zichzelf Michael Jackson waande - in een psychiatrische instelling. Jackson eiste ook dat Kompowsky samen met Bart Simpson een liedje zou maken. Dat werd de verjaardagssong voor Lisa Simpson, waarvan de tekst na de docu vandaag volgens The Daily Beast nogal vies aanvoelt. Bart wenste zijn zus “haar eerste kus met een jongen” toe.

De ontstellende documentaire Leaving Neverland deed James L. Brooks, Matt Groening en Al Jean eerder al beslissen om ‘Stark Raving Dad’ nooit meer te laten heruitzenden en te weren van toekomstige dvd’s. Aan The Daily Beast zei Jean daarover: “Wat me droevig maakt, als je de documentaire bekijkt - wat ik en anderen hier hebben gedaan - en je kijkt naar die episode (van The Simpsons, jv), is dat het er dan op lijkt dat de aflevering door Michael Jackson werd gebruikt voor iets anders dan wat wij voor ogen hadden. Het was niet zomaar een komische reeks voor hem, het was iets dat hij als hulpmiddel gebruikte. Daar geloof ik sterk in. Dat is mijn overtuiging en daarom denk ik dat het aangewezen is om de episode te schrappen.”

Jean verduidelijkte zich nog: “Ik denk dat het voor hem een van dingen was waarmee hij jongetjes wilde lokken om ze te misbruiken. Ik weet het natuurlijk niet - en ik moet heel voorzichtig zijn, want dit is niet iets waar ik persoonlijk van op de hoogte ben - maar voor zover ik kan zien, is dit wat ik ervan denk. En dat maakt me heel erg verdrietig”. In het Engels had Jean het over ‘to groom boys’, wat in het Nederlands moeilijk te vertalen is. ‘Kinderlokker’ komt misschien nog het meest in de buurt. De term slaat alleszins op de werkwijze van pedofielen om op een lieve manier contact te leggen met kinderen, met het ultieme doel hen seksueel te misbruiken.

Leaving Neverland toont onder meer hoe Michael Jackson met erg jonge kinderen in de weer was op zijn ranch Neverland. De jongens mochten er naar believen spelen, snoepen en samen met Michael Jackson tv kijken. Ze bleven ook vaak bij het muzikale genie slapen. Volgens twee van de kinderen, Wade Robson en James Safechuck, misbruikte de king of pop hen op die momenten. Al Jean lijkt te suggereren en te vrezen dat Jackson met zijn minderjarige gasten óók naar The Simpsons keek, als bewuste verleidingstruc om hen seksueel te misbruiken.

Naast zijn bijdrage aan aflevering 36 van The Simpsons verleende Michael Jackson ook zijn medewerking aan ‘Do The Bartman’, de wereldwijde hit van Bart Simpson in 1990. Volgens de schrijver van het nummer, Bryan Loren, bedacht Jackson de titel, deed hij de backing vocals én eiste hij dat zijn naam in het liedje voorkwam. Vandaar: ‘If you can do the Bart, you’re bad like Michael Jackson’. Dat laatste - ‘bad’ (slecht) als Michael Jackson - klinkt, net als de megahit waarnaar het verwijst, ook heel erg wrang vandaag.