SHOWBIZZ-SNACKS: Olga Leyers wordt cowgirl, Chris Pratt deelt wijsheden over vleermuizen MVO

01 juni 2018

09u47 0 Celebrities The show must go on, want de Showbizzwereld staat nooit stil. Wat jouw favoriete BV’s en celebs vandaag hebben uitgespookt ontdek je hier, in onze nieuwsstream. Dit artikel wordt doorheen de dag aangevuld.

Kobe Ilsen denkt terug aan Sonia, een klein meisje in India dat hij ontmoette tijdens de opnames van 'Op Één'.

Sonia doet zoals miljoenen anderen kinderarbeid in India. De paar uur die we samen hebben doorgebracht zinderen maanden later nog altijd na... Lieve Sonia, hoop dat je veilig bent op dit moment. Hoop dat je tijd hebt om te spelen en dat je kind kan zijn. Je hebt hier in België gisteren in #opéén honderdduizenden kijkers geïnspireerd en doen nadenken. 🙏❤️ Een foto die is geplaatst door null (@kobeilsen) op 31 mei 2018 om 09:26 CEST

Erika Van Tielen spendeerde een nachtje tussen de dieren en vertelt daar voluit over op haar blog.

Throwback to a magical weekend on the savanna... 🦒🐘🦏🦓 (all details on the BLOG!) #beeksebergen #ontdekonzenatuur #overnachtentussenwildedieren #safariresort Een foto die is geplaatst door null (@erikavantielen) op 31 mei 2018 om 21:04 CEST

Olga Leyers is in Dalles, Texas, kent de nummer 1 regel van echte cowgirls: altijd een jeansbroek, ook bij 38 graden!

Echte locals dragen een jeans bij 38°C Een foto die is geplaatst door null (@olgaleyers) op 01 jun 2018 om 06:20 CEST

Natalia is dan weer trots op haar goede vriend Bart Peeters: "Zoveel Roma concerten op een rij? Maar één iemand!" schrijft ze bij een kiekje van hun optreden op Gladiolen.

In Hollywood maakt Chris Pratt zich ondertussen druk in vleermuizen. Hij is momenteel in China, en in de Chinese cultuur brengen de vliegende wezentjes geluk. Vreemd, zo vindt de 'Jurassic World'-acteur, want volgens hem zijn het griezels die eitjes leggen in je haar.

No matter where you fall in the great debate of whether or not bats lay eggs in your hair every time (I’m #teambatslayeggs) it is important to note that in Chinese culture bats signify good luck! So may a bat of good luck find you and lay many eggs in your hair. Een foto die is geplaatst door null (@prattprattpratt) op 31 mei 2018 om 09:15 CEST