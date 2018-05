SHOWBIZZ-SNACKS: Koen Crucke in de douche en een emotionele Karolien Debecker Redactie

30 mei 2018

08u52 0 Celebrities The show must go on, want de Showbizzwereld staat nooit stil. Wat jouw favoriete BV’s en celebs vandaag hebben uitgespookt ontdek je hier, in onze nieuwsstream. Dit artikel wordt doorheen de dag aangevuld.

Valerie De Booser en Koen Wauters zijn nog steeds dolverliefd. Het koppel viert vandaag de liefde met knuffels en kusjes in het park.

Focus on the good ✔️

Koen Crucke wil morgen fris voor de dag komen op de voorstelling van zijn nieuwe zomersingle. Vandaar: een filmpje vanonder de douche.

Ik sta zodanig kokendheet om hem morgen aan u voor te stellen. Vandaar vandaag nog zeker 4 koude douches 😀😀🍾🍾

Tine Embrechts viert de Wereld Anti-Tabaksdag met veel toeters en 'bellen' op de school van haar zoontje Gaston.

Vandaag is het Wereld Anti-tabaksdag:no_smoking:,daarom ging ik vandaag in de school van onze Gaston bellen blazen met de kleuters ,want we willen geen rook in de buurt van onze kinderen#wijblazenbellengeenrook#generatierookvrij #komoptegenkanker

Karolien Debecker neemt afscheid van MNM. Ze wordt naast Sofie Lemaire één van de nieuwe stemmen van Radio 1.

Steve Tielens is in rouw. Deze namiddag is zijn vader, Staf Tielens, overleden. We wensen Steve veel sterkte.