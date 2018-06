SHOWBITS: Veronique De Kock in bikini, Natalia in het rood en Didi kijkt uit naar de seizoensfinale van 'Thuis' MVO

14 juni 2018

09u02 0 Celebrities The show must go on, want de Showbizzwereld staat nooit stil. Wat jouw favoriete BV’s en celebs vandaag hebben uitgespookt, ontdek je hier in onze nieuwsstream. Dit artikel wordt doorheen de dag aangevuld.

Is het naar aanleiding van de start van het WK of niet, maar Natalia hijst zich vandaag helemaal in het rood.

Didi is klaar voor de grote seizoensfinale van 'Thuis' vanavond. Gaan jullie ook?

Hasselt en Raf (Dieter) zijn klaar voor jullie! 🎉👊 Kom jij straks meekijken naar onze seizoensfinale vanop het Kolonel Dusartplein? Je vindt onze acteurs ook in Antwerpen op de Plantinkaai en in Kortrijk op het Schouwburgplein! . . Ontdek welke acteurs waar zullen zijn op een.be/thuis! #thuisopeen @eenbe Een foto die is geplaatst door null (@thuistv) op 14 jun 2018 om 15:27 CEST

Jeroom kan best lachen met het gezichtsmasker van haar partner Elodie, maar die vindt dat duidelijk iets minder grappig.

Ariana Grande en Nicki Minaj delen een zwoele foto in hun bikini's.

did u know the nicki minaj lyric “big titties big butt too” was actually written about ariana grande ? Een foto die is geplaatst door null (@arianagrande) op 12 jun 2018 om 20:45 CEST

Klaasje van K3 steekt alle studenten een hart onder de riem: "Ik heb ook al een herexamen moeten doen, dus zelfs als je buist moet je nooit opgeven!"

Voor alle eindexamen kandidaten die vandaag de uitslag krijgen: breathe deeply😴, enjoy life ❤️ Ik deed een herkansing op het gymnasium en slaagde toen alsnog! Dus zelfs als je zakt: never give up 🔸 Blijf positief en zorg dat je je niet gek laat maken door zenuwen. Ik denk aan jullie! 😊😘 #envooralaanmijnzus @berdienmeijer 🤞🏻 Een foto die is geplaatst door null (@klaasje_meijer) op 13 jun 2018 om 09:27 CEST

Nora Gharib, bekend van Patser en 'K3 zoekt K3, is helemaal klaar voor het WK. Ze weet echter nog niet voor wie ze precies zal supporteren, want ze houdt zowel van België als van Marokko.

Een Throwback Thursday voor Veronique De Kock: zij deelt een foto in badpak. "Hier wist ik nog niet dat ik zwanger was van Sébastien", onthult ze.

Tb when I was pregnant with Sébastien and didn’t even know it..... 14 years ago..... #modellife #shooting #young #readytorock Een foto die is geplaatst door null (@veroniquedekock) op 13 jun 2018 om 20:45 CEST

An Lemmens geeft haar dochter zelf paardrijles.

Zanger Christoff heeft zijn out of office aanstaan, want hij geniet van een welverdiende vakantie in Praag.

Toerist-modus😎 Een foto die is geplaatst door null (@christoffofficial) op 14 jun 2018 om 12:13 CEST

