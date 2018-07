SHOWBITS. Rita Ora geniet topless van een snackje en Astrid Coppens doet een 'Baywatchke'

DBJ

24 juli 2018

08u30 0 Celebrities The show must go on, want de Showbizzwereld staat nooit stil. Wat jouw favoriete BV’s en celebs de laatste 24 uur hebben uitgespookt, ontdek je hier in onze nieuwsstream. Dit artikel wordt doorheen de dag aangevuld.

Astrid Coppens is op reis in het Italiaanse Porto Polle, op het eiland Sardinië. Een rood badpak voor een Baywatch-imitatie had ze niet, maar met een rode bikini en bijpassend petje kwam ze al aardig in de buurt.

❤️🇮🇹 #sardegna Een foto die is geplaatst door null (@oneandonlyastrid) op 23 jul 2018 om 08:57 CEST

Adriaan Van den Hoof blijft gewoon lekker thuis deze vakantie. Maar de zon de haalt hij binnen met bloemen.

Zon buiten bloem binnen! #staycation Een foto die is geplaatst door null (@) op 23 jul 2018 om 10:13 CEST

Wat is er beter dan chips eten in je bed? Topless chips eten in je bed, vindt rangeres Rita Ora.

You a snack. My after party consists of Cheetos 🔥 Een foto die is geplaatst door null (@ritaora) op 23 jul 2018 om 03:35 CEST

Tijd voor een cover van een zomerhitje, zegt Gene Thomas.

Blanche veroverde de wereld met haar City Light, nu heeft ze ook dubbel platinum.

Grateful.. 💿💿 thanks to all people who worked so we could make that happen. City lights is more than 1 year now and many great things are happening! Stay tuned cause there’s much more to come :) #doubleplatinum 🇧🇪 Een foto die is geplaatst door null (@blanchemusicbe) op 23 jul 2018 om 18:11 CEST

Heeft er iemand tips voor Tatyana Beloy, voor ze naar Thailand gaat?

THAILAND Tips?! Ik ben er al enkele keren geweest maar wat zijn jullie favoriete plekken? #island #yogaplaces #hiddengems #wellnessretreat #planningatrip #winterplanningduringsummer 🌴☀️ #tatytravels Een foto die is geplaatst door null (@tatyanabeloy) op 23 jul 2018 om 09:36 CEST