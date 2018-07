SHOWBITS. Nele Somers en dochter zijn twee druppels water, Nora straalt in avondkleding MVO

18 juli 2018

10u54 0

The show must go on, want de Showbizzwereld staat nooit stil. Wat jouw favoriete BV’s en celebs de laatste 24 uur hebben uitgespookt, ontdek je hier in onze nieuwsstream. Dit artikel wordt doorheen de dag aangevuld.

Dorothee Dauwe vervloekt badpakken in het pashokje.

Nele Somers en haar dochter lijken als twee druppels water op elkaar.

Lang geoefend. Toch het verkeerde been gebruikt 😂 #twinning #goedbezig #mama Een foto die is geplaatst door null (@) op 18 jul 2018 om 07:56 CEST

Nora Gharib uit 'K3 Zoekt K3' ziet er prachtig uit in een glanzende avondjurk.

Dromen is een vorm van plannen, toch? Ik plan heel veel.🤓💛 Een foto die is geplaatst door null (@noragharib) op 17 jul 2018 om 17:37 CEST

Véronique De Kock is op vakantie met haar zoontjes, die al meteen een talenknobbel aan het ontwikkelen zijn.

Interesting lecture.. never too young to start. #myboys #love #breakfast #holiday #summer #timetogether #precious #myheart Een foto die is geplaatst door null (@veroniquedekock) op 18 jul 2018 om 06:34 CEST

Karel Van Nieuwkerke is babysit van dienst op de set van 'Vive Le Vélo'.

Extra taakje op de set van Vive le Vélo! Babysitten voor Max...en Max is echt de max. She’s soooo cute 👼 #genietenvankleinedingen 😉😘 #vivelevelo #tdf2018 Een foto die is geplaatst door null (@kvannieuwkerke) op 17 jul 2018 om 23:36 CEST