SHOWBITS. Eva Daeleman kruipt in een tobbe en de deelnemers van Blind Getrouwd gaan samen eten TK

02 juli 2018

10u44 0 Celebrities The show must go on, want de Showbizzwereld staat nooit stil. Wat jouw favoriete BV’s en celebs de laatste 24 uur hebben uitgespookt, ontdek je hier in onze nieuwsstream. Dit artikel wordt doorheen de dag aangevuld.

Roxanne Hazes is wel héél hoogzwanger. Zou ze vandaag bevallen?

b a b y d a d d y❤️

Dit weekend gingen enkele deelnemers van Blind Getrouwd 2 nog eens samen eten: we herkennen Tine, Veerle en Nick, Evelien en Nicolas, en Mathias.

Friday night in the Comocomo... 🍲🍛🍜🍗🍖👌👍 Good times in good company!!!!! #Brussels #Comocomo #Tapas #BlindGetrouwd #Friends

Bo Van Spilbeeck bezoekt het kasteel van Amboise in Frankrijk en ziet er stralend uit.

Bo Van Spilbeeck

Nora Gharib viert haar eerste huwelijksverjaardag.

♥️ 01.07.2009 ♥️ 💍01.07.2017 💍 #ANSONORA

Eva Daeleman kroop in een tobbe.

gisteren was zo'n dag waarop ik content was met kleine dingen. een mens heeft niet veel nodig om gelukkig te zijn. dat vandaag minstens even mooi mag zijn. ☀️

Johnny Galecki keek dit weekend toe hoe zijn ex Kaley Cuoco (in 'The Big Bang Theory zijn ze wél nog steeds samen) in het huwelijksbootje trad. Hij wenst het koppel het allerbeste toe.

Couldn't be happier for my fake wife @normancook and @mrtankcook whose words brought us all to tears last night. So much love for you both.

Familie-acteur Yanni Bourguignon en zijn vriendin Shana Pieters hebben het bij het rechte eind: je bent nooit te oud voor een springkasteel.

You're never too old for a bouncy castle! #love #vince #gf #potd #summervibes

Phaedra Hoste heeft heimwee naar een van haar favoriete fotoshoots.

All animals just want to be loved 💕 #throwback #favoriteshoot #pure #rogerdijckmans #somuchjoy #somuchlove #lovethispic #lookathisface #😊🐶 #lookatme #👧🏻

Miss België Angeline geniet van Dubai.

Goodmorning Dubai, The Palms. • • • #missbelgium#missuniverse#missworld#love#photooftheday#instadaily#girl#fun#tagsforlikes#instalike#likeforlike#follow4follow#followforfollow#instafollow#hairstyles#haircut#pilot#beauty#queen#poker#face#pictureoftheday#crown#glamour#black#dubai#uae#emirates#aviation