Show Ellen Degeneres krijgt flinke deuk na schandaal: “Kijkcijfers met 38% gedaald”

10 oktober 2020

10u18

Bron: USA Today 0 Celebrities Ellen Degeneres heeft wat goed te maken. De talkshowhost kwam begin dit jaar onder vuur te liggen toen steeds meer verhalen opdoken van een ‘giftige werkcultuur’ achter de schermen, onder meer met seksuele intimidatie en racisme. Die deuk in haar imago vertaalt zich in een flinke duik in kijkcijfers: die zijn met maar liefst 38 procent gedaald ten opzichte van vorig jaar.

Deze week werden de kijkcijfers van de talkshow-premières in de Verenigde Staten bekendgemaakt. Daaruit blijkt dat het niet zo goed gaat met ‘The Ellen Degeneres Show’, normaal gezien een van de populairste programma’s in zijn genre op televisie. Hoewel de allereerste aflevering van het seizoen, dat op 21 september van start ging, een hoge vlucht nam - met dank aan de reactie die Ellen zelf gaf op de heisa van de afgelopen maanden - , zijn de cijfers intussen gekelderd. “De eerste week trok de show gemiddeld 1,66 miljoen kijkers”, klinkt het bij USA Today. “Dat is 38 procent minder dan in 2019.” Nu is het wel zo dat talkshows het over het algemeen een pak minder goed doen dan vorig jaar, met dank aan corona en de afwezigheid van grote gasten op de set, maar Ellen kreeg toch de grootste klap van allemaal.

Gemeen en wereldvreemd

Degeneres, die jarenlang het boegbeeld van de ‘be nice’-beweging was en prat ging op haar vriendelijkheid, zit sinds maart in het oog van een mediastorm. Een en ander begon toen de Amerikaanse komiek Kevin T Porter een tweet de wereld instuurde waarin hij stelde dat ‘we op dit moment allemaal een beetje vriendelijkheid nodig hebben.’ “Weet je wel, datgene waar Ellen DeGeneres het altijd over heeft!” De komiek maakte meteen een kanttekening. “Want ze is ook berucht als een van de meest gemene mensen die leven”, schreef hij. “Reageer hierop met de meest krankzinnige verhalen die je hebt gehoord over Ellen, en ik zal voor iedere reactie $2 doneren aan de voedselbanken.”

Right now we all need a little kindness. You know, like Ellen Degeneres always talks about! 😊❤️



She’s also notoriously one of the meanest people alive



Respond to this with the most insane stories you’ve heard about Ellen being mean & I’ll match every one w/ $2 to @LAFoodBank Kevin T. Porter(@ KevinTPorter) link

Het regende algauw gelijkaardige reacties. Degeneres werd bestempeld als ‘gemeen’ en ‘wereldvreemd’, en iemand die er belachelijke regels op nahield. Er werd niet alleen beweerd dat Ellen haar personeelsleden naar huis stuurde als ze vond dat ze ‘stonken’ of geen kauwgum in hun mond namen voordat ze met haar praatten, ook werd gesteld dat Ellen werknemers op straat zette als ze vond dat hun nagellak niet nauwkeurig gedaan was. Het meest hardnekkige gerucht: dat niemand haar in de ogen mocht kijken.

Onderzoek

Uiteindelijk getuigden enkele (ex-)medewerkers ook aan BuzzFeed News dat het achter de schermen een pak minder rozengeur en maneschijn was dan op tv. Zo vertelde een zwarte vrouw over “racistische commentaren, gedragingen en ‘micro-agressies’”: “Op een bedrijfsfeestje vertelde een van de hoofdschrijvers me: ‘Het spijt me, ik ken alleen maar de namen van de blanke mensen die hier werken.’” Een andere medewerker, die na een zelfmoordpoging een maand lang in een psychiatrisch ziekenhuis zat, kreeg een week na terugkeer te horen dat hij ontslagen werd. “Je zou denken dat wanneer iemand net geprobeerd heeft om zelfmoord te plegen, je probeert om extra stress in hun levens te vermijden”, vertelde hij.

De ophef werd zo groot dat producent Warner Bros. zich genoodzaakt zag om een onderzoek op te starten naar de praktijken achter de schermen. Ellen zelf bleef daarbij uiteindelijk buiten schot, maar er werden wel drie producenten ontslagen. Zij zouden grotendeels verantwoordelijk zijn geweest voor de ‘giftige cultuur op het werk’, en werden beschuldigd van seksuele intimidatie en racisme.

Ik weet dat ik in mijn positie veel macht en privileges heb en ik realiseer me dat daar een verantwoordelijkheid bij komt kijken. Ik neem de verantwoordelijkheid voor wat er in mijn show gebeurt Ellen Degeneres

Imago oppoetsen

Ellen zelf hulde zich lang in stilzwijgen, maar doet intussen verwoede pogingen om haar besmeurde imago terug op te poetsen. Na het ontslag van de producenten beloofde ze haar werknemers alvast betere voorwaarden, waaronder vijf betaalde vakantiedagen en de mogelijkheid om vrijaf te nemen voor noodgevallen. Ook krijgen ze voortaan een dag vrij op hun verjaardag. Ze lanceerde toen ook een open brief. “Op de eerste dag dat we begonnen, heb ik iedereen gezegd dat ‘The Ellen DeGeneres Show’ een vrolijke, fijne plek moest zijn om te werken. Een plek waar niemand zijn stem verheft en waar iedereen met respect behandeld wordt. Kennelijk is daar iets misgegaan, wat ik heel teleurstellend vind. Dat spijt me enorm. Iedereen die mij kent weet dat ik altijd iets goeds voor ogen heb.”

Ze wees met de vinger naar de ontslagen producenten. “Ik vertrouwde op anderen om de dagelijkse gang van zaken onder controle te houden, maar daar hebben sommigen zich helaas niet aan gehouden. Wat ik vooral heb geleerd de afgelopen tijd, is dat sommige mensen die met en voor mij werken uitspraken in mijn naam hebben gedaan. Daar moet een einde aan komen. Ik ben jarenlang verguisd om wie ik ben en waar ik voor sta, dus ik begrijp heel goed hoe het is om miskend te worden. Dus ik wil die negativiteit aanpakken en omzetten in iets positiefs.”

Ook tijdens de seizoenspremière, de best bekeken aflevering sinds 2016, kwam de talkshowhost terug op de zaak. “Zoals je misschien hebt gehoord, waren er deze zomer beschuldigingen van een negatieve werkomgeving rondom onze show. Ik ben erachter gekomen dat hier dingen zijn gebeurd die nooit hadden mogen gebeuren”, klonk het in haar eerste monoloog. “Ik neem het heel serieus en ik wil mijn excuses aanbieden aan iedereen die hieronder geleden heeft. Ik weet dat ik in mijn positie veel macht en privileges heb en ik realiseer me dat daar een verantwoordelijkheid bij komt kijken. Ik neem de verantwoordelijkheid voor wat er in mijn show gebeurt”, probeerde ze de meubelen te redden. Al lijkt dat niet meteen te lukken, nu steeds meer kijkers afhaken.

