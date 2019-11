Shia LaBeouf worstelt met het leven: "Als ik niet op een filmset sta, wordt het moeilijk” SDE

15 november 2019

18u29

Bron: Variety 0 Celebrities Shia LaBeouf (33) heeft in een dubbelgesprek met collega Kristen Stewart (29) voor het magazine Variety toegegeven dat hij heel wat vreugde haalt uit het acteren. Meer nog: de acteur worstelt met het leven buiten de filmset.

“Mijn meest intieme momenten vonden plaats op de filmset”, vertelt Shia LaBeouf in het gesprek. “Ik weet niet of er iets intiemer is dan samen met iemand anders iets creëren. Ik denk dat ik heel erg ontevreden ben met het leven", bekent hij. Collega Kristen Stewart probeert hem daarop wat op te beuren: “Ja, maar dit ís je leven”, zegt ze. Waarop Shia antwoordt: “Exact. Maar dat is waar de dingen wat moeilijk worden. Het is niet mijn hele leven, en daar moet ik in berusten. Dat is vaak waar de dingen mislopen voor me. Wanneer ik niet op een filmset sta, wordt het leven moeilijk."

Kristen wil daarop weten of de acteur nog andere dingen doet, buiten acteren. “Nee, daarom probeer ik mezelf te ontwikkelen. Probeer ik te groeien.” En dus heeft de ‘Twilight’-actrice nog advies voor haar collega: “Volg een les pottenbakken”, suggereert ze. “Misschien wel", antwoordt Shia. “Ik houd niet van pottenbakken in het echte leven, maar op de set zal ik dat wel leuk vinden. Net zoals ik in het echte leven niet van ijs houd, maar als je me een ijsje geeft op de set, dan houd ik godverdomme wél van ijs. Dat is denk ik wat acteren voor me doet. Het zorgt ervoor dat ik van dingen houd. Het voelt als een soort geleide voor liefde, en dat is iets wat ik erg waardevol vind.”