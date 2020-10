Shia LaBeouf aangeklaagd voor slagen en verwondingen en kruimeldiefstal SDE

Bron: TMZ 0 Celebrities Volgens het doorgaans goed ingelichte TMZ is acteur Shia LaBeouf (34) aangeklaagd voor slagen en verwondingen en kruimeldiefstal, na een incident in juni.

In juni leidde het tot klappen tussen acteur Shia LaBeouf in Los Angeles en een andere man, waarna de acteur met diens petje aan de haal ging. Geen van beiden raakte zwaar gewond, maar de man deed toch aangifte bij de politie. Nu is Shia door de openbaar aanklager van Los Angeles aangeklaagd voor slagen en verwondingen en kruimeldiefstal.

Het is niet de eerste keer dat de acteur in aanraking komt met de politie. In 2017 werd hij in New York gearresteerd na een dronken gevecht. Datzelfde jaar werd hij in Savannah, Georgia gearresteerd voor wangedrag, nadat hij de confrontatie aanging met een politieagent die hij om een sigaret had gevraagd. Drie jaar eerder werd hij dan weer gearresteerd nadat hij de Broadway-show ‘Cabaret’ verstoorde.

“Ik maakte een existentiële crisis mee", zei Shia daar in 2014 over. Volgens de acteur waren z'n drank- en drugsverslaving een manier om aan de werkelijkheid te ontsnappen, net als z'n acteercarrière. “Ik ben al m’n hele leven op de loop. Aan het weglopen van mezelf."