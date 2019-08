Sheryl Crow was achtergrondzangeres van Michael Jackson: "Ik heb vreemde dingen zien gebeuren” TDS

19 augustus 2019

13u28

Sheryl Crow werkte in de jaren tachtig als achtergrondzangeres tijdens een tournee van Michael Jackson. De 51-jarige zangeres vond het op verschillende manieren een speciale ervaring, vertelt ze aan de Daily Telegraph.

“Het was een gekke ervaring. Hij was een van de grootste artiesten van de wereld en ik mocht elke avond, achttien maanden lang, een duet met hem zingen”, blikt Sheryl terug. “Ik was nog nooit buiten de VS geweest en daar stond ik dan ineens op het podium in Japan of renden we middernacht met z’n allen als een stel 12-jarigen door Disneyland in Tokio.”

Er zaten ook duistere kanten aan het werken met Jackson. “Ik zag sommige dingen die heel vreemd waren en waar ik veel vragen over had.” De zangeres, bekend van hits als ‘All I Wanna Do’ en ‘If It Makes You Happy’, wil verder niet in detail treden. Ook heeft ze de documentaire ‘Leaving Neverland’, waarin de King of Pop wordt beschuldigd van seksueel misbruik, niet gezien.

Jackson, die in 2009 overleed, werd meerdere keren beschuldigd van seksueel wangedrag tegenover kinderen, maar de zanger werd nooit veroordeeld.