Shawn Mendes openhartig over zijn seksualiteit: "Soms wil ik gezien worden met een meisje om te bewijzen dat ik geen homo ben"

26 november 2018

22u08

26 november 2018

Bron: Rolling Stone

Over de seksualiteit van Shawn Mendes wordt al jaren gespeculeerd. De 20-jarige zanger heeft het daar moeilijk mee, vertelt hij in een interview met Rolling Stone. "Ik zou graag zeggen dat het me niets kan schelen, maar dat is niet waar", bekent de Canadees.

Het sterrenleven brengt niet enkel voordelen, weet Shawn Mendes. Het tieneridool getuigde in zijn autobiografische lied ‘In My Blood’ al dat hij vaak geplaagd wordt door paniekaanvallen. Dat de jonge Canadees onder een vergrootglas leeft heeft daar alles mee te maken. “Ik zou graag zeggen dat het me allemaal niets kan schelen, maar dat is niet waar”, klinkt het in een interview met het Amerikaanse Rolling Stone.

“Al vijf jaar gaat het de ronde dat ik homo zou zijn”, aldus Shawn. De speculatie rond zijn geaardheid deed in het verleden inderdaad al vaker de ronde op sociale media. Zo werden er verschillende memes gedeeld waar de jongen als homo werd afgebeeld. De zanger geeft nu toe dat hij die commentaren leest en zijn gedrag vervolgens aanpast. Zo probeert de twintiger zijn benen niet meer te kruisen tijdens interviews.

“Soms wil ik gezien worden met een meisje om te bewijzen dat ik geen homo ben”, geeft de zanger grif toe. “Ik weet diep vanbinnen ook wel dat homo zijn niet slecht is, maar iets in mij denkt dat soms wel. Ik haat dat stukje van mezelf.”

Shawn benadrukt dat hij geen homo is, maar wil mensen er attent op maken dat hun speculaties schadelijk zouden kunnen zijn voor hem als hij het wel zou zijn. “Ik denk soms: ‘Jullie hebben echt geluk dat ik niet echt homo ben, want anders was ik nu doodsbang om uit de kast te komen.’”, klinkt het. “Het is een gevoelig thema. Mensen plegen zelfmoord.”

In het verleden ontkrachtte Shawn de roddel al eens door een filmpje op sociale media te droppen. “Ten eerste, ben ik geen homo. Ten tweede, het zou geen verschil mogen maken of ik het wel of niet ben.” Helaas voor de zanger gooide het filmpje toen olie op het vuur. Er werd door het videofragment nog meer over zijn seksualiteit gespeculeerd.

Ook een video die zangeres Taylor Swift op sociale media deelde zorgde ervoor dat fans zich afvroegen of Shawn nu wel echt heteroseksueel was. In de video draagt Shawn, voor de grap, make-up. Taylor vroeg aan het meisjesidool of ze het grappige filmpje op haar kanaal mocht posten, en daar gaf hij haar de toestemming voor. ‘s Nachts schoot de zanger echter wakker uit een nachtmerrie. “Ik voelde me ziek. Waarom heb ik haar dat laten posten? Ik heb het vuur gevoed waar ik zo bang voor ben.”

Nu de zanger terugblikt op het filmpje is hij blij dat Taylor het op sociale media deelde. Hij droeg als kind al make-up om zijn ouders aan het lachen te brengen. “En ik groeide op met vijftien nichten", lacht Shawn. “Ik maakte vlechten in hun haar en lakte hun nagels. Misschien ben ik iets vrouwelijker dan andere mannen, maar dat is hoe ik ben. Ik ben gewoon mezelf.”