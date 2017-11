Shawn Mendes klapt uit de biecht over zijn seksleven: "Ik ging voor het eerst met iemand naar bed op mijn zestiende" MVO

19u10 0 REUTERS Shawn Mendes Celebrities Shawn Mendes klapte uit de biecht over zijn seksleven tijdens het Nieuw-Zeelandse radioprogramma 'The Edge'. Hij vertelde onder andere dat hij zijn maagdelijkheid verloor op zijn zestiende.

Daarnaast onthulde hij dat de oudste vrouw waarmee hij ooit heeft geslapen vijfentwintig jaar oud was, en dat dat gebeurde op zijn negentiende. Fans proberen nu lustig te achterhalen over wie hij het heeft, gezien de zanger negentien is op dit moment.

Tot slot beantwoordde hij ook nog een vraag over het scheren van zijn edele delen. "Mijn schaamhaar scheren? Ja, dat doe ik zeker. Zou het niet vreemd zijn als ik dat niet deed?"

Waarom de jonge zanger zoveel informatie over zichzelf prijsgaf? Het maakte allemaal onderdeel uit van een spel. Wanneer hij weigerde om een vraag te beantwoorden, kreeg één van de presentatoren een elektrische schok.