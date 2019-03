Shawn Mendes: het tieneridool dat eigenlijk een gewone jongen wil zijn Korneel Dobbels

11 maart 2019

10u03 0 Celebrities Gisterenavond zette Shawn Mendes (20) het Sportpaleis in lichterlaaie. De Canadees trad er op voor een uitverkochte zaal, en fans stonden al van tien uur ‘s ochtends aan te schuiven om de beste plekjes te kunnen bemachtigen. M aar waarom loopt het eigenlijk zo’n storm voor deze jonge zanger?

Succes van een zanger begint natuurlijk met goede muziek.Zijn eerste single, ‘Life of the Party’, stond in 2014 meteen in de top 25 van de Amerikaanse Billboard Hot 100. Daarmee werd Shawn, die toen amper 16 jaar oud was, de jongste persoon ooit om met zijn debuutsingle in de top 25 te belanden. Zijn eerste album bracht hij uit in 2015, een jaar later volgde zijn tweede album en in 2018 kwam zijn derde album uit. Alle albums debuteerden meteen op de nummer 1-positie in Canada en de Verenigde Staten. Toen hij dat de eerste keer deed, werd hij meteen één van vijf artiesten die er als minderjarige in geslaagd waren te debuteren op nummer 1. Hij pakt brons op het podium van ‘jongste artiest om drie nummer 1-albums te scoren’. Justin Bieber was 17 toen hij dat kunstje voordeed, Miley Cyrus schoot als 15-jarige de hoofdvogel af. Shawn Mendes werd ook al twee keer genomineerd voor een Grammy Award. Waarom is hij zo populair?

Volgens sommigen ligt de verklaring van zijn succes vooral in zijn charme. Het Parool omschrijft de populaire twintiger zo: “Mendes is een klassiek meisjesidool: voorzien van puppy-ogen, krachtige kaaklijn, jaloersmakende krullen en een bescheiden ik-zou-zomaar-je-buurjongen-kunnen-zijn-glimlach.” Het uiterlijk van de jongen speelt inderdaad in zijn voordeel. Toen de zanger uit de kleren ging voor onderbroekenmerk Calvin Klein was hij meteen trending op Twitter. Met meer dan 8 miljoen likes, is het ook de meest gelikete foto van de zanger op Instagram.

Een andere troef van Shawn Mendes is dat hij ook populair is bij de ouders van zijn fans. Waar menig ander tieneridool, zoals Justin Bieber, al voor het oog van de camera doorsloeg, blijft Shawn altijd keurig en correct. Er zijn geen echte schandalen bekend rond de zanger en in elk interview reageert hij uiterst beleefd. De twintiger is ook een uitgesproken tegenstander van druggebruik. Het enige aspect waarin Shawn lijkt op typische ‘bad boy’, zijn zijn tatoeages, maar de reden daarachter is dan weer atypisch. Aan Ellen DeGeneres kwam Shawn in 2016 de betekenis van zijn eerste tatoeage uitleggen. “Het is een gitaar gemaakt uit geluidsgolven, als je ze zou afspelen dan hoor je mijn ouders en mijn zus ‘ik hou van je’ zeggen.”

Nog een verschil met vele andere sterren: Shawn vindt zichzelf niet belangrijk. “Ik ben de meest doodgewone jongen ooit, echt waar”, verkondigde hij al in meerdere interviews. Onder elke YouTube-video waarin de ster spreekt, reageert er wel een fan dat ze het schattig vindt dat hij zo verlegen is. Dat hij zijn angsten uitspreekt en bezingt, wordt ook op applaus onthaalt. “Iedereen is wel over iets onzeker, toch?”, klinkt het bij de zanger. Hij bezong zelf zijn angststoornis in het liedje ‘In My Blood’. De zanger slaat ook nooit een praatje of een selfie met een fan af uit angst om onvriendelijk over te komen. Toen de zanger vorige week aan zijn hotel in Amsterdam gespot werd, vormden een hele horde tienermeisjes een keurige rij om elk om de beurt een foto met de Canadese sensatie te maken. De twintiger bleef geduldig staan tot elke fan zijn momentje had gehad.