Shawn Mendes heeft geen behoefte aan relatie

29 augustus 2018

08u57

Bron: ANP 0 Celebrities Shawn Mendes is naar eigen zeggen "een bewust gelukkige single". De 20-jarige zanger vertelt in een interview met Variety dat hij momenteel met niemand aan het daten is, maar dat dat niets te maken heeft met tijdgebrek. "Ik ben er niet mee bezig. Op dit moment is het prima voor mij om alleen te zijn."

"Tuurlijk zie ik weleens andere artiesten die wel een relatie hebben, wat me leuk lijkt, maar daarna denk ik al snel: nee, dit is niet het juiste moment", vertelt Mendes.

De knappe zanger werd een paar maanden geleden nog gelinkt aan topmodel Hailey Baldwin (21), met wie hij begin mei op de rode loper van het prestigieuze Met Ball in New York verscheen. Twee maanden daarna verloofde Hailey zich met Justin Bieber (42), waar Shawn sportief op reageerde. "Het is mooi om twee te gekke mensen samen te zien. Ze zijn yin en yang."

De zanger richt zich voorlopig op de voorbereidingen van zijn aankomende wereldtoernee. "Ik wil mezelf tot het uiterste pushen om te kijken waar mijn grenzen liggen. Ik wil optreden, nummers schrijven en de wereld rondreizen. Ed Sheeran is mijn voorbeeld, hij is iemand die de weg voor mij heeft vrijgemaakt. Het is geweldig om hem bezig te zien."