Shawn Mendes en Hailey Baldwin zijn een koppel MVO

08 mei 2018

07u09 0 Celebrities De geruchten gingen al een tijdje rond, maar nu hebben zanger Shawn Mendes en model Hailey Baldwin het dan echt officieel gemaakt. Het stel verscheen samen op de rode loper van het jaarlijkse mode-evenement The Met Gala en stak hun liefde voor elkaar niet onder stoelen of banken.

Shawn en Hailey, beide gekleed in outfits van Tommy Hilfiger, zijn niet de eerste 'love birds' die hun relatie publiekelijk maken bij het beroemde fashiongala. Vorig jaar verscheen Selena Gomez er met The Weekend aan haar zijde en in 2016 maakten Gigi Hadid en Zayn Malik er hun debuut als koppel.

Hailey heeft eerder een relatie gehad met Justin Bieber. De twee bezoeken, apart van elkaar, nog regelmatig dezelfde kerk in Los Angeles.

