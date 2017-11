Shawn Mendes en Hailey Baldwin zijn een koppel MVO

07u50 0 Photo News Shawn Mendes was eerder deze week de grote winnaar de van EMA's. Celebrities Volgens het tijdschrift 'Us Weekly' zijn Shawn Mendes (19) en Hailey Baldwin (20) dolverliefd op elkaar en brengen ze zo veel mogelijk tijd met elkaar door. Het duo werd samen gezien op de MTV EMA's afterparty van Rita Ora, waar ze niet van elkaar af konden blijven. Uiteindelijk verlieten ze het feestje samen.

Een bron vertelde het magazine: "Hailey vindt hem echt heel leuk. Als ze in dezelfde stad zijn, zien ze elkaar altijd. Anders 'FaceTimen' ze meerdere keren per dag." De tortelduifjes zouden al sinds augustus samen zijn en werden eerder gezien op een Halloween-feestje dat Hailey samen gaf met Kendall Jenner. "Maar nu is het dus echt 'aan'", aldus de bron.

Hailey had eerder een relatie met Justin Bieber. Shawn was de grote winnaar op de MTV EMA's: hij ging naar huis met 'Beste Artiest', 'Beste Nummer (met 'There's Nothing Holdin' Me Back') en 'Beste Fans'.

Photo News Hailey Baldwin was ook te gast bij de EMA's, waar ze achteraf samen met Shawn vertrok.