Shawn Mendes en Camilla Cabello kussend gespot: zijn ze dan toch een koppel? MVO

15 juli 2019

09u55 4 Celebrities Na het meermaals ontkennen van geruchten over een mogelijke relatie lijkt het er dan toch op dat zanger Shawn Mendes (20) en zangeres Camilla Cabello (22) een koppel zijn. Ze werden deze week meermaals al kussend gespot in het openbaar.

Gisteren werden ze samen gezien in een restaurant, waar een paparazzo kon vastleggen hoe de twee elkaar kusten. De twee artiesten werken al lang intiem samen en brachten het populaire nummer ‘I Know What You Did Last Summer’ uit, waarmee ze wereldwijd bekend werden. Ondertussen hebben ze elk een veelbelovende internationale carrière.

Hoewel ze in het verleden steeds beweerden dat ze ‘slechts vrienden’ waren, bewijzen de foto’s en zelfs videobeelden dat de vork toch anders in de steel zit. Enkele dagen geleden kon een fan ook een paar kussen op film vastleggen, het onweerlegbare bewijs dat er iets meer aan de hand is tussen de twee. Kritische toeschouwers beweren echter dat het om opgezet spel zou gaan, en dat Shawn en Camilla enkel hun carrière een boost willen geven met een gespeelde romance.

Shawn and Camila really don’t know how to kiss huh, like look at her arms pic.twitter.com/R0PEcJ2GdU heidi(@ Shawnspaghetti_) link

EXCLUSIVE: Camilla Cabello and Shawn Mendes KISSING in a cafe in San Francisco today pic.twitter.com/LBWwrMlFqt okurrr(@ lucidrainfall) link