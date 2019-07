Shawn Mendes en Camila Cabello verstoppen hun liefde niet langer: koppel al kussend gefotografeerd op vakantie KD

30 juli 2019

20u18

Bron: ANP 0 Celebrities Dat Shawn Mendes en Camila Cabello een setje zijn, daar laat het tweetal geen twijfel meer over mogelijk. Het stel viert momenteel samen vakantie in Miami, als onderbreking van Mendes’ Amerikaanse tournee. Dit meldt E! News.

Op foto’s die in Amerikaanse media en op sociale media zijn verschenen, is het koppel innig verstrengeld in elkaar in de zee te zien. Fans van Shawn en Camila waren verrast door hun openlijke verliefdheid.

Camila bezocht afgelopen weekend met haar hele familie een concert in Tampa van haar vriendje. Eerder deze maand was ze ook al aanwezig bij een show van hem in Oakland, Californië. De twee zouden sinds de release van hun gezamenlijke single ‘Señorita’ samen zijn.