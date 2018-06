Shawn Mendes bewijst dat hij de grootste Harry Potter-fan is tijdens Carpool Karaoke TK

05 juni 2018

09u07 0 Celebrities James Corden carpoolt intussen al enkele jaren met de meest beroemde zangers en muzikanten naar het werk, en het segment is nog steeds razend populair. Gisteren mocht Shawn Mendes plaatsnemen naast de talkshowhost, die tussen het zingen door even peilde naar de rol van Harry Potter in het leven van de artiest.

Natuurlijk konden de grote hits van de Canadese zanger niet ontbreken tijdens Carpool Karaoke: oorwurmen als 'Mercy' en 'There's Nothing Holding Me Back' passeerden de revue. Corden en Mendes keuvelden ook gezellig over verkeersagressie en speelden een potje ijshockey. Maar het hoogtepunt van de rit was toch wel het Harry Potter-gesprek.

Mendes blijkt immers een grote fan te zijn van J.K. Rowlings boeken. "Als nul 'ik haat het' is en tien 'ik ben een superfan', waar bevind jij je dan op de schaal?", vroeg Corden zich af. "Bij 9,5", klonk het overtuigde antwoord. De zanger verklapte zelfs dat hij thuis een boek heeft liggen waarin hij alle toverspreuken noteerde. En terwijl Mendes vertelde hoe hij bloednerveus was toen hij Emma Watson (Hermelien in de films) mocht ontmoeten, begon hij zowaar meer en meer op zijn favoriete personage te lijken. Misschien krijgen we binnenkort 'Harry Potter: The Musical' te zien?