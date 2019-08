Sharon Stone werd na haar ernstige beroerte compleet genegeerd door Hollywood Redactie

11 augustus 2019

06u00

Bron: Primo 0 Celebrities In de jaren negentig scheerde Sharon Stone (61) hoge toppen, toen ze te zien was in films als ‘Total Recall’ en ‘Basic Instinct’. De laatste jaren ligt er heel wat minder werk op de plank, maar daar heeft Stone een passende verklaring voor: ze meent dat ze compleet genegeerd werd door Hollywood nadat ze een levensbedreigende beroerte kreeg.

Onlangs was Stone als spreker te gast op het Alzheimer’s evenement in Hollywood, waar zij opkwam voor het Women’s Brain Health Initiative. “Laat me u vertellen waarom ik dit doe. Mijn oma heeft een beroerte gehad. Mijn moeder heeft een beroerte gehad. En ik heb een beroerte gehad. Ik heb een hersenbloeding gehad die negen dagen geduurd heeft.”

Geen medeleven

“Mensen waren helemaal niet sympathiek en toonden totaal geen medeleven. Ik denk dat bijna niemand weet hoe gevaarlijk zo’n beroerte is en hoelang het duurt om er weer bovenop te komen. Ik had er in ieder geval zeven jaar voor nodig. Het was een lastige periode voor me, met de nodige professionele en persoonlijke problemen. Zo moest ik bijvoorbeeld vechten om het voogdijschap van mijn zoon”, ging ze verder. “Ik ben zo dankbaar dat Bernard Arnault mij gered heeft. Hij bood me een contract aan bij Dior. Maar ik moest alsnog mijn huis verkopen en ik ben alles wat ik had kwijt geraakt. Ja, dus ook mijn plaats in de filmwereld. Ik was ooit de meest bekende filmster. Prinses Diana en ik waren wereldberoemd. Zij overleed en ik kreeg een beroerte. En nu zijn we allebei vergeten.”

Nipt overleefd

Stone wil met haar pleidooi anderen ook op het hart drukken goed op te letten en naar lichamelijke signalen te luisteren. Ook zij had in eerste instantie immers niet door hoe ernstig de situatie was. “Als je echt hevige hoofdpijn hebt, moet je gewoon naar het ziekenhuis. En ik deed dat niet. Ik ging pas de derde of vierde dag van mijn beroerte. Maar tijdens die periode sterven de meeste mensen al. Ik had één procent overlevingskans. Ze wisten niet of ik überhaupt die maand zou doorkomen.”