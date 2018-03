Sharon Stone neemt het op voor James Franco: "Ik verafschuw wat er nu met hem gebeurt" MVO

13 maart 2018

06u35 0 Celebrities Sharon Stone heeft in een podcastinterview haar 'The Disaster Artist'-collega James Franco verdedigd. De acteur wordt door vier vrouwen beschuldigd van seksueel misbruik.

"Ik verafschuw wat er nu met hem gebeurt", aldus Sharon, die James "de liefste, hartelijkste, zoetste, elegantste en aardigste" noemt. De actrice liet in podcast WTF van comedian Marc Maron weten dat ze vindt dat in deze tijd mannen te vaak publiekelijk te schande worden gemaakt, zonder dat zij de kans hebben zich daar tegen te verdedigen.

Sharon haalde in het gesprek vooral uit naar één van de beschuldigers van James, Violet Paley. Zij had een relatie met de acteur ten tijde van het vermeende misbruik. De actrice vroeg zich in het interview af waarom iemand beledigd is als de man waarmee ze aan het daten is seks wil hebben.

Ondanks deze uitspraken ziet Sharon zichzelf wel als aanhanger van de #MeToo-beweging. Ze vertelde zelf ook vaker te maken gehad met seksueel wangedrag, en is vanwege #MeToo verhaal gaan halen bij de mannen die haar iets hebben aangedaan. De actrice wil hun namen niet noemen, omdat ze vindt dat dergelijke zaken in een rechtbank moeten worden uitgevochten en niet in een publiek debat.