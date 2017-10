Sharon Stone gaat een drugsbarones spelen KVE

De 59-jarige actrice speelt volgens Variety de hoofdrol in 'Sunny', een zwarte komedie over drugscriminaliteit. De regie is in handen van de Noorse Eva Sorhaug.

Volgens Sorhaug is de actrice in staat zonder enige moeite sterke, sexy vrouwen te spelen en ze zelfs iets extra's te geven. Sharon was recent nog te zien in 'The Disaster Artist'. Binnenkort schittert ze in de miniserie 'Mosaïc'. Die wordt uitgezonden door HBO.

Het script van Sunny is van William Day Frank, naar een idee van Sorhaug. Sunny komt in de problemen als een rivaliserende maffiabaas dreigt een groot familiegeheim van haar bekend te maken. Ze heeft 24 uur om de stad waarin ze opereert te verlaten. Sunny wordt de eerste Engelse film van de Noorse regisseur. Ze oogstte in 2012 lovende kritieken voor 90 Minutes.