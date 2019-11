Sharon Stone dient klacht in tegen rapper die liedje over haar maakte Redactie

06 november 2019

23u00

Bron: ANP 0 Celebrities Actrice Sharon Stone (61) spant een rechtszaak aan tegen rapper Chanel West Coast. De vrouw is niet blij met het nummer ‘Sharon Stoned’ en heeft een aanklacht ingediend bij een rechtbank in Los Angeles. Dit melden verschillende Amerikaanse media.

Sharon Stone, die bekend is van onder andere de film ‘Basic Instinct’, vindt dat Chanel West Coast gebruik probeert te maken van de “uitzonderlijke populariteit en bekendheid” van de actrice, om op die manier “haar eigen bekendheid te vergroten”. Dat valt volgens Page Six te lezen in de aanklacht. De rapper, die in het echt Chelsea Chanel Dudley heet, gebruikt de naam “Sharon Stone” liefst 33 keer in het nummer. “Sharon” komt zelfs 99 keer voor.

Chanel West Coast wordt verder verweten dat ze in de clip van het nummer een figuur gebruikt dat grote gelijkenis vertoond met Sharon Stone, en dat ze de naam van de actrice verbindt met “cannabis-parafernalia”. De aanklacht somt een aantal van Sharon Stone haar ‘prestaties’ op, om te onderbouwen dat haar roem erg groot is. Zo wordt gemeld dat Stone 1,6 miljoen volgers heeft op Instagram, 118.000 volgers op Twitter en 643.000 fans op Facebook.

Volgens de aanklacht heeft Stone de zaak aangespannen omdat ze “controle wil houden over de manier waarop haar naam, beeltenis, identiteit en persoon worden gebruikt”. Chanel West Coast, die nog niet heeft gereageerd op de zaak, moet als het aan Sharon Stone ligt een schadevergoeding betalen. Hoeveel de actrice wil, is onbekend.