Sharon Stone (62) nog altijd op zoek naar de ware: “Ik val van de ene teleurstelling in de andere, maar geef niet op” Redactie

10 mei 2020

17u11 0 Celebrities Sharon Stone (62) is vijf maanden Sharon Stone (62) is vijf maanden na haar Bumble-fiasco nog steeds op zoek naar de ware. De 62-jarige ‘Basic Instinct’-actrice vertelt tijdens het interview met onze redactrice in Hollywood dat ze ondanks de corona-crisis nog steeds volop aan het daten is. “Al ben ik de laatste tijd zóveel foute mannen tegengekomen, dat ik er een komische serie over zou kunnen maken.”

Daten in tijden van corona: het is wat. Vraag maar aan Sharon Stone, die door de lockdown nóg meer moeite heeft om aan een lief te geraken. Datingsites als Bumble en Hinge brachten eerder al geen soelaas, en nu draaien ook al haar afspraakjes via FaceTime uit op een sisser. “Ik val van de ene teleurstelling in de andere, maar ik geef de hoop niet op. Mijn ouders waren zestig jaar gelukkig getrouwd, dus ik wéét dat de ware hier ergens op deze aardbol rondloopt”, aldus Stone.

Toen Stone in oktober vorig jaar haar relatie van negen maanden met zakenman Angelo Boffa zag stranden, besloot ze om een Bumble-profiel aan te maken. Dat ging allemaal goed, totdat gebruikers haar profiel als fake rapporteerden. Gevolg: haar account werd geblokkeerd, en een misnoegde Stone besloot om op Twitter haar beklag te doen. “Hé Bumble, is het uitgesloten om mezelf te zijn?”, stond bij een foto van haar gesloten account. De datingsite was er als de kippen bij om haar profiel opnieuw op actief te zetten, maar veel goeds is daar voorlopig niet uitgekomen: “Ik ben er al heel lang niet meer op geweest, dus ik weet niet of mijn profiel nog bestaat. Maar ik ben wél nog steeds op zoek naar een man.”

Nu alle mannen thuis zitten en verplicht worden om op zichzelf te zijn, merk je dat ze een stuk ‘menselijker’ zijn geworden Sharon Stone

Roet in het eten

De lockdown blijft echter heel wat roet in het eten strooien, want al dat online daten verloopt volgens de Hollywoodster bijlange niet zo gesmeerd: “Kijk, chemie is iets dat je moet voelen en is niet iets dat je via sms of FaceTime kan overbrengen. Dus we zien wel wat er van komt. Ik heb een paar dates gehad, maar die waren allesbehalve om over naar huis te schrijven. Jéétjemina!” (lacht)

Toch bracht de lockdown volgens Stone ook wat positiefs met zich mee: “Want nu alle mannen thuis zitten en ze verplicht zijn om op zichzelf te zijn, voor zichzelf te zorgen en voor zichzelf te koken, merk je dat ze ineens allemaal een stuk ‘menselijker’ zijn geworden. Ze zijn als tijgers in een kooi, die enkel dankzij goed gedrag naar buiten zullen mogen komen. Al dat thuis zitten zal heel wat mannen dan ook goed doen.” (lacht)

Eerder was de actrice getrouwd met tv-producent Michael Greenburg en krantenredacteur Phil Bronstein. Stone heeft drie geadopteerde zonen: Roan (19), Laird (15) en Quinn (13).

LEES OOK:

Geheugenverlies, miskramen en haar ‘ondergang’ in Hollywood: Sharon Stone giet diepste geheimen in nieuw boek

Sharon Stone geblokkeerd op datingapp Bumble