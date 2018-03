Sharon Stone (60) kaapt rol van 25-jarige weg in nieuwe film MVO

Bron: De Telegraaf 0 Celebrities Toen Sharon Stone voor het eerst het script ontving voor de romantische comedy 'All I Wish', werd ze gevraagd om de moeder van de 25-jarige hoofdpersoon te spelen. Dat zinde haar echter niet, en ze ging voor een andere rol.

"Ik zei dat het misschien interesssanter zou zijn als ík de dochter zou spelen", vertelde Stone aan Vanity Fair. Ze vond het eerste idee voor de film namelijk niet zo spannend. "Iemand van 25 die haar leven nog niet op de rails heeft, tja... Het verhaal krijgt meer gewicht als de hoofdpersoon - wiens moeder ziek wordt - ouder is, omdat het zo ook gebeurt in het echte leven. Dat is waar we mee moeten leren omgaan, over moeten nadenken en mee in het reine moeten komen. Voor mijn gevoel zit in deze realiteit zoveel meer komedie.”

De filmmakers gingen akkoord met het idee. Zo werd Stone de hoofdpersoon, een kledingstylist die worstelt met haar bestaan. Stone weerhield hen ervan om vervolgens alsnog het personage en het plot aan te passen aan de leeftijd van Stone. Zij wilde echter een lévendige vijftiger laten zien, die nog verliefd wordt en gekke dingen doet. Niet zo haaks op haar echte leven, want onlangs werd ze al knuffelend op het strand gespot met vermeende liefde Angelo Boffa.

"Toon ze maar dat ook vijftigers gevoelens hebben, dat ze levendig zijn en sexy, dat ze verliefd worden. Dit is wat wij als normale mensen doen. We hoeven ons niet te gedragen als een prinses op een sofa."